Журналисты британского издания Autocar первыми прокатились на прототипе Nissan Juke следующего поколения. За пару недель до мировой премьеры модели они рассказали некоторые подробности о новинке.
Тестовый прототип был в камуфляже, но представители компании рассказали, чем вдохновлялись дизайнеры при создании образа нового кроссовера. По их словам, во внешности нового Juke будут отчетливо прослеживаться черты концептов GT-R 2020 Vision Gran Turismo и кроссовера Gripz. Как добавил директор по дизайну, модель все равно останется «узнаваемым ''Джуком''».
Тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra, выдающим 115 лошадиных сил. На сегодняшний день это единственная подтвержденная силовая установка. В паре с ней работает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а вот от привычного вариатора японцы решили отказаться.
Также ожидается появление 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.
Касательно появления подзаряжаемого гибрида, представители компании ответили довольно неопределенно — они не стали подтверждать работу над ним, но и не опровергли вероятность появления PHEV-версии. Учитывая, что в Renault официально подтвердили выход Captur PHEV, который является одним из конкурентов «Джука», вполне вероятно, что японцы все же выпустят аналогичную модификацию.
По словам журналистов, внутри тоже много изменений — уже в базовой комплектации кроссовер получит мультимедийную систему с сенсорным экраном и отделочные материалы улучшенного качества. В топовой версии появятся три разных пакета персонализации, которые включают контрастную строчку и элементы из алькантары.
Также появится возможность подключить кроссовер к приложению Nissan Connected Services. Оно позволяет удаленно отслеживать местоположение автомобиля и его скорость, с его помощью можно удаленно открывать и закрывать двери, а если синхронизировать приложение с помощником Google Home, можно задать до 35 команд, как, например, «Google, нужно ли накачивать шины?».
Впервые Juke получит регулировку рулевого колеса по высоте и вылету. Благодаря подросшей на 106 миллиметров колесной базе, в салоне теперь могут с комфортом разместиться четыре взрослых человека. Кроме того, увеличился объем багажника с 354 до 422 литров.
Официальный дебют новинки намечен на 3 сентября этого года. Nissan Juke нового поколения в России, вероятно, не появится. На автомобиль не продлены сертификационные документы. Сейчас дилеры распродают последние машины текущего поколения: базовая версия с 1,6-литровым мотором, передним приводом и вариатором обойдется в 1 220 000 рублей.