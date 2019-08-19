Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились первые подробности о новом Nissan Juke 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Autocar
Журналисты британского издания Autocar первыми прокатились на прототипе Nissan Juke следующего поколения. За пару недель до мировой премьеры модели они рассказали некоторые подробности о новинке.
Тестовый прототип был в камуфляже, но представители компании рассказали, чем вдохновлялись дизайнеры при создании образа нового кроссовера. По их словам, во внешности нового Juke будут отчетливо прослеживаться черты концептов GT-R 2020 Vision Gran Turismo и кроссовера Gripz. Как добавил директор по дизайну, модель все равно останется «узнаваемым ''Джуком''».
Тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra, выдающим 115 лошадиных сил. На сегодняшний день это единственная подтвержденная силовая установка. В паре с ней работает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а вот от привычного вариатора японцы решили отказаться.
Также ожидается появление 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.
Касательно появления подзаряжаемого гибрида, представители компании ответили довольно неопределенно — они не стали подтверждать работу над ним, но и не опровергли вероятность появления PHEV-версии. Учитывая, что в Renault официально подтвердили выход Captur PHEV, который является одним из конкурентов «Джука», вполне вероятно, что японцы все же выпустят аналогичную модификацию.
По словам журналистов, внутри тоже много изменений — уже в базовой комплектации кроссовер получит мультимедийную систему с сенсорным экраном и отделочные материалы улучшенного качества. В топовой версии появятся три разных пакета персонализации, которые включают контрастную строчку и элементы из алькантары.
Также появится возможность подключить кроссовер к приложению Nissan Connected Services. Оно позволяет удаленно отслеживать местоположение автомобиля и его скорость, с его помощью можно удаленно открывать и закрывать двери, а если синхронизировать приложение с помощником Google Home, можно задать до 35 команд, как, например, «Google, нужно ли накачивать шины?».
Впервые Juke получит регулировку рулевого колеса по высоте и вылету. Благодаря подросшей на 106 миллиметров колесной базе, в салоне теперь могут с комфортом разместиться четыре взрослых человека. Кроме того, увеличился объем багажника с 354 до 422 литров.
Официальный дебют новинки намечен на 3 сентября этого года. Nissan Juke нового поколения в России, вероятно, не появится. На автомобиль не продлены сертификационные документы. Сейчас дилеры распродают последние машины текущего поколения: базовая версия с 1,6-литровым мотором, передним приводом и вариатором обойдется в 1 220 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России Новый Kia Mohave: первые фотографии В Европе отзывают опасные Lada 4x4
Комментарии
Бортжурнал , Nissan Micra , Nissan , Nissan Juke , Renault , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 легковушек
ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы
Выявлен серьезный «огрех» в Citroen C4 Sedan
Количество беспилотников «Яндекса» увеличится
Экс-премьер Польши попала в ДТП
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение