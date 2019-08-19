Появились первые подробности о новом Nissan Juke

Журналисты британского издания Autocar первыми прокатились на прототипе Nissan Juke следующего поколения. За пару недель до мировой премьеры модели они рассказали некоторые подробности о новинке.

Тестовый прототип был в камуфляже, но представители компании рассказали, чем вдохновлялись дизайнеры при создании образа нового кроссовера. По их словам, во внешности нового Juke будут отчетливо прослеживаться черты концептов GT-R 2020 Vision Gran Turismo и кроссовера Gripz. Как добавил директор по дизайну, модель все равно останется «узнаваемым ''Джуком''».

Тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra , выдающим 115 лошадиных сил. На сегодняшний день это единственная подтвержденная силовая установка. В паре с ней работает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а вот от привычного вариатора японцы решили отказаться.

Также ожидается появление 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.

Касательно появления подзаряжаемого гибрида, представители компании ответили довольно неопределенно — они не стали подтверждать работу над ним, но и не опровергли вероятность появления PHEV-версии. Учитывая, что в Renault официально подтвердили выход Captur PHEV, который является одним из конкурентов «Джука», вполне вероятно, что японцы все же выпустят аналогичную модификацию.

По словам журналистов, внутри тоже много изменений — уже в базовой комплектации кроссовер получит мультимедийную систему с сенсорным экраном и отделочные материалы улучшенного качества. В топовой версии появятся три разных пакета персонализации, которые включают контрастную строчку и элементы из алькантары.

Также появится возможность подключить кроссовер к приложению Nissan Connected Services. Оно позволяет удаленно отслеживать местоположение автомобиля и его скорость, с его помощью можно удаленно открывать и закрывать двери, а если синхронизировать приложение с помощником Google Home, можно задать до 35 команд, как, например, «Google, нужно ли накачивать шины?».

Впервые Juke получит регулировку рулевого колеса по высоте и вылету. Благодаря подросшей на 106 миллиметров колесной базе, в салоне теперь могут с комфортом разместиться четыре взрослых человека. Кроме того, увеличился объем багажника с 354 до 422 литров.

Официальный дебют новинки намечен на 3 сентября этого года. Nissan Juke нового поколения в России, вероятно, не появится. На автомобиль не продлены сертификационные документы. Сейчас дилеры распродают последние машины текущего поколения: базовая версия с 1,6-литровым мотором, передним приводом и вариатором обойдется в 1 220 000 рублей.