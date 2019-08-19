Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo расширит линейку внедорожников 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Volvo рассматривает возможность значительного расширения ассортимента внедорожников, который может включать модель, расположенную под XC40, и ещё одну — над XC90.
Во время недавнего интервью с Auto Express генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон сообщил, что шведский производитель автомобилей стремится расширяться и будет ориентироваться на ключевые сегменты отрасли.
Также читайте:
Европейская Volvo XC60 теперь импортируется из Чэнду
Volvo XC40 получает новые силовые агрегаты и оборудование
Генеральный директор Volvo обеспокоен торговой войной между США и Европой
Volvo подписывает контракт на поставку аккумуляторов
Тест-драйв Volvo XC40: Шведская хрестоматия
«Нашей стратегией был рост, но не путём добавления чистых объёмов. Мы хотели быть лучше в тех сегментах, где у нас есть действительно сильное предложение. Это основное предположение. И теперь у нас также есть производственные мощности для роста компании», — сказал он.
«Но мы не исключаем идею дополнений, особенно в самых основных сегментах, таких как внедорожник. Я думаю, что мы сейчас рассматриваем эту возможность. Вы не должны исключать идею о том, что может быть больше, но может быть и меньше. Мы удивим вас об этом в будущем».
Утверждается, что первая из этих моделей по размеру будет похожа на Audi Q2 и Mini Countryman и уместит уменьшенную версию платформы CMA.
«У нас очень сильная линейка внедорожников. Поэтому никогда не говори никогда», — сказал Самуэльссон о возможности появления нового компактного внедорожника Volvo. «Сейчас существует тенденция, когда премиум сегмент всё больше и больше отделён от размера. Небольшие автомобили также могут быть премиум-класса».
Рекомендуем для прочтения:
Polestar 2 станет первым Volvo с операционной системой на базе Android
Volvo в Украине отзывает несколько моделей
Volvo инвестирует в израильскую компанию MDGo
Volvo Cars достигла рекордных продаж в первом полугодии
Volvo намерена сделать дороги более безопасными
Что касается нового внедорожника, расположенного над XC90, он может называться XC100 и поступит в 2022 году. В основу ляжет платформа SPA2, способная поддерживать автомобили длиной до 5,5 метров.
Auto.Today: последние новости
Дизайнер Ford Escape вдохновлён мотоциклами BMW Buick тестирует предстоящий внедорожник Пользовательский проект: Toyota Supra с 5,9-литровым дизелем
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Volvo , Audi Q2 , Audi , Mini Countryman , Volvo XC60 , Volvo XC40 , Хакан Самуэльссон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 легковушек
ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы
Выявлен серьезный «огрех» в Citroen C4 Sedan
Количество беспилотников «Яндекса» увеличится
Экс-премьер Польши попала в ДТП
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение