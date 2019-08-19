Volvo расширит линейку внедорожников

Volvo рассматривает возможность значительного расширения ассортимента внедорожников, который может включать модель, расположенную под XC40, и ещё одну — над XC90.

Во время недавнего интервью с Auto Express генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон сообщил, что шведский производитель автомобилей стремится расширяться и будет ориентироваться на ключевые сегменты отрасли.

Также читайте:

Европейская Volvo XC60 теперь импортируется из Чэнду

Volvo XC40 получает новые силовые агрегаты и оборудование

Генеральный директор Volvo обеспокоен торговой войной между США и Европой

Volvo подписывает контракт на поставку аккумуляторов

Тест-драйв Volvo XC40: Шведская хрестоматия

«Нашей стратегией был рост, но не путём добавления чистых объёмов. Мы хотели быть лучше в тех сегментах, где у нас есть действительно сильное предложение. Это основное предположение. И теперь у нас также есть производственные мощности для роста компании», — сказал он.

«Но мы не исключаем идею дополнений, особенно в самых основных сегментах, таких как внедорожник. Я думаю, что мы сейчас рассматриваем эту возможность. Вы не должны исключать идею о том, что может быть больше, но может быть и меньше. Мы удивим вас об этом в будущем».

Утверждается, что первая из этих моделей по размеру будет похожа на Audi Q2 Mini Countryman и уместит уменьшенную версию платформы CMA.

«У нас очень сильная линейка внедорожников. Поэтому никогда не говори никогда», — сказал Самуэльссон о возможности появления нового компактного внедорожника Volvo. «Сейчас существует тенденция, когда премиум сегмент всё больше и больше отделён от размера. Небольшие автомобили также могут быть премиум-класса».

Рекомендуем для прочтения:

Polestar 2 станет первым Volvo с операционной системой на базе Android

Volvo в Украине отзывает несколько моделей

Volvo инвестирует в израильскую компанию MDGo

Volvo Cars достигла рекордных продаж в первом полугодии

Volvo намерена сделать дороги более безопасными

Что касается нового внедорожника, расположенного над XC90, он может называться XC100 и поступит в 2022 году. В основу ляжет платформа SPA2, способная поддерживать автомобили длиной до 5,5 метров.