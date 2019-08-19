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Дизайнер Ford Escape вдохновлён мотоциклами BMW 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Новый Ford Escape 2020 модельного года выглядит совершенно по-другому, и, по словам дизайнера автомобиля Эндрю Базински, для этого есть все основания.
Общаясь с Automobile Magazine, представитель компании указал, что Escape черпал вдохновение из мира мотоциклов.
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Jaguar Land Rover присматривается к платформе BMW «Когда я купил эти мотоциклы (BMW R100R '92 и BMW R100 '80), все они были обтекаемые… Именно это и повлияло на новый Escape. У него чистая форма и обтекаемый вид. Это и есть связь», — сказал Эндрю Базински.
«Мы хотели использовать два разных направления, Escape — это более спортивная версия, а Bronco — более внедорожная, прочная версия».
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Кроме того, дизайнеры Ford Escape позаимствовали стилистические подсказки у более популярного Focus, тогда как задняя часть была вдохновлена Porsche 911.
Отмечается, дебют новинки не состоится до 2020 года, а продажи, скорее всего, начнутся не ранее 2021 года.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Jaguar , Lincoln , BMW , Ford GT40 , Porsche 911 , Lincoln Navigator , Rover , Porsche , Ford Escape , Land Rover , Ford
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