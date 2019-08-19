Ученые (не британские) выяснили, зачем россияне занимаются… каршерингом

Опрос, проведенный специалистами ГК "АвтоСпецЦентр", показал, что в большинстве случаев при помощи сервисов краткосрочной аренды люди решают проблемы с парковкой: на арендованных машинах ездят, к примеру, на работу в офисы, не имеющие собственных парковочных мест. Так ответили 110 человек из 269 опрошенных? То есть, 41%.

Причем тут важно понять, что, если и на муниципальной территории места для парковки тоже нет (все заняты), то не запаркуешь любой автомобиль — свой ли, арендованный ли. Значит, речь идет о возможности не платить за парковку, когда физически свободное место все же есть. То есть схема проста: свою машину ставишь на весь рабочий день и, соответственно, платишь за все это время, а каршеринговую, добравшись на ней до работы практически с равным успехом, просто оставляешь "где попало", ее вскоре забирает следующий пользователь, а ты вечером точно также берешь другой автомобиль. Логика и выгода налицо.

На втором месте в этом своеобразном рейтинге популярности транспортные возможности автомобилей: необходимость добраться куда-то большой компанией. На третьем — поездки на железнодорожный вокзал или аэропорт. Далее следуют ремонт личного автомобиля, непредвиденные поездки, возможность опробовать автомобиль перед покупкой и тому подобное.

Опрошенные называли и более экзотические причины пользования каршерингом — например, свадьба, романтическое свидание, перевозка домашних животных или ночевка в незнакомом городе.

За последний год рынок каршеринга в нашей стране вырос примерно впятеро. Однако, при этом более половины опрошенных заявили, что не готовы совсем отказаться от личного автомобиля в пользу арендованного.