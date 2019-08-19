Итальянский ЛуАЗ продали за астрономическую сумму

Умиление, удивление, шок… Вот неполная гамма эмоций, которую вызывает Ferves Ranger.

Никогда не слышали о "Рейнджере" с юга Европы? Очень жаль! Название автомобиля Ferves представляет собой сокращение от Ferrari Special Vehicles. Да, вы не ослышались, хотя компания из Маранелло не имеет отношение к малышу. Дело в том, что разработчик Карло Феррари решил увековечить свою фамилию и по-хорошему урвать кусочек славы земляков. Простительно, учитывая, каким получился автомобильчик.

Он крохотный, словно игрушка — длина равна 2630 мм, ширина — 1450 мм, высота — 1660 мм. "Однофамилец" Ferrari вооружен 18-сильным двухцилиндровым мотором от Fiat 500 объемом 499 куб. см. Предлагались как моноприводные версии, так и модификации с полным приводом. Для повышения свойств за пределами дорожного покрытия предусмотрена принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала. Максимальная скорость — немногим более 70 км/ч, но динамика вряд ли являлась необходимостью для потенциальных владельцев. При массе в 530 кг маленький "мул" способен везти 300 кг, что открывало ему перспективы в сельском хозяйстве. По некоторым данным, с 1967 по 1971 год выпущено всего 600 экземпляров, что делает каждый сохранившийся коллекционной ценностью.

Почему мы вспомнили о Ranger? Дело в том, что экземпляр ярко-желтого цвета посетил аукцион Monterey Car Week и произвел там фурор. Предполагалось, что за машину удастся выручить 30-40 тысяч долларов, но результат оказался далеко за пределами всех возможных ожиданий. Новый владелец выложил за машину — только не падайте! — 175 тысяч долларов.