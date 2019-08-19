Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы любимые автомобили москвичей 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуется недорогой седан Volkswagen Polo, сообщает в понедельник агентство «Автостат». За январь-июль 2019 года москвичи купили 7,53 тыс. таких автомобилей, при этом спрос на них вырос на 43% в годичном выражении.
Polo сместил прошлогоднего лидера — Kia Rio, продажи которого заметно просели: было реализовано 5,29 тыс. единиц, что на 36% меньше, чем в 2018 году. Тем не менее, Rio пока остается вторым среди фаворитов москвичей.
На третьей позиции рейтинга прочно обосновался южнокорейский кроссовер Hyundai Creta, удерживающий продажи на уровне прошлого года. За 7 месяцев 2019 года «Крету» приобрели 4,56 тыс. жителей столицы.
Четвертое место занимает еще один Hyundai — Solaris с результатом в 4 тыс. проданных авто и -24% спроса. Замыкает пятерку чешский бестселлер Skoda Octavia с 3,85 тыс. единиц и ростом продаж в +1%.
С шестого по десятое место списка оказались Toyota Camry (3,53 тыс. шт. и +16%), Skoda Rapid (3,41 тыс. шт. и +10%), Volkswagen Tiguan (3,38 тыс. шт. и -3%), Nissan Quashqai (3,12 тыс. шт. и +43%) и Kia Optima (3 тыс. шт. и +39%).
В июле «Авторамблер» писал о 10 самых популярных автомарках в России. Лучший результат продаж по стране принадлежит различным моделям Lada.
Авторамблер: последние новости
Только не обгоняй! Новая разводка на трассах, о которой следует знать Итальянский ЛуАЗ продали за астрономическую сумму Анонсирована "заряженная" Lada Granta
Комментарии1
Бортжурнал , Автоновости , Hyundai , Nissan , Skoda Rapid , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota Camry , Kia Optima , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«КамАЗ» врезался в автобус в Ленинградской области
Итальянский ЛуАЗ продали за астрономическую сумму
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
«Яндекс» вывел на дороги Москвы еще 30 беспилотников1
Дешевизну седана из «Кортежа» Путина опровергли
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение