Названы любимые автомобили москвичей 

Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуется недорогой седан Volkswagen Polo, сообщает в понедельник агентство «Автостат». За январь-июль 2019 года москвичи купили 7,53 тыс. таких автомобилей, при этом спрос на них вырос на 43% в годичном выражении.
Polo сместил прошлогоднего лидера — Kia Rio, продажи которого заметно просели: было реализовано 5,29 тыс. единиц, что на 36% меньше, чем в 2018 году. Тем не менее, Rio пока остается вторым среди фаворитов москвичей.
На третьей позиции рейтинга прочно обосновался южнокорейский кроссовер Hyundai Creta, удерживающий продажи на уровне прошлого года. За 7 месяцев 2019 года «Крету» приобрели 4,56 тыс. жителей столицы.
Четвертое место занимает еще один Hyundai — Solaris с результатом в 4 тыс. проданных авто и -24% спроса. Замыкает пятерку чешский бестселлер Skoda Octavia с 3,85 тыс. единиц и ростом продаж в +1%.
С шестого по десятое место списка оказались Toyota Camry (3,53 тыс. шт. и +16%), Skoda Rapid (3,41 тыс. шт. и +10%), Volkswagen Tiguan (3,38 тыс. шт. и -3%), Nissan Quashqai (3,12 тыс. шт. и +43%) и Kia Optima (3 тыс. шт. и +39%).
В июле «Авторамблер» писал о 10 самых популярных автомарках в России. Лучший результат продаж по стране принадлежит различным моделям Lada.