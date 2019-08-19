Автодилеры Skoda Wagner на базе собственных статистических данных выявили, какому дополнительному оборудованию клиенты отдают предпочтения при приобретении нового авто.
Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.
В то же время больше всего в нынешнем году покупатели приобретают в качестве дополнительного оборудования: защитные сетки для бамперов и решетки радиатора, коврики для интерьера и багажного отделения, брызговики, а еще системы охраны и защиту двигательного отсека.
В среднем стоимость подобных опций составляет 7 000 рублей, однако это без учета охранной системы, которые могут стоить до 30 000 рублей и выше.
Подчеркивается, что в сравнении с прошлым годом покупатели начали больше расходовать на цифровые системы, усовершенствование внешности и аэродинамических показателей автомобилей, а еще на защитное керамическое покрытие. Одной из самых популярных опций при покупке машины по-прежнему остается защита кузова от коррозии.
В то же время собственники внедорожных машин и кроссоверов стали чаще покупать системы охраны для своих транспортных средств.