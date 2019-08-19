Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?

Автодилеры Skoda Wagner на базе собственных статистических данных выявили, какому дополнительному оборудованию клиенты отдают предпочтения при приобретении нового авто.

Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.

В то же время больше всего в нынешнем году покупатели приобретают в качестве дополнительного оборудования: защитные сетки для бамперов и решетки радиатора, коврики для интерьера и багажного отделения, брызговики, а еще системы охраны и защиту двигательного отсека.

В среднем стоимость подобных опций составляет 7 000 рублей, однако это без учета охранной системы, которые могут стоить до 30 000 рублей и выше.

Подчеркивается, что в сравнении с прошлым годом покупатели начали больше расходовать на цифровые системы, усовершенствование внешности и аэродинамических показателей автомобилей, а еще на защитное керамическое покрытие. Одной из самых популярных опций при покупке машины по-прежнему остается защита кузова от коррозии.

В то же время собственники внедорожных машин и кроссоверов стали чаще покупать системы охраны для своих транспортных средств.