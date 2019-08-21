Объявлены рублевые цены на самый доступный Mercedes-AMG

Компания Mercedes-Benz сообщила о том, что на российский рынок выходит хэтчбек A 35 от AMG. Новинку уже можно заказать у официальных дилеров по цене от 3 150 000 рублей.

Россиянам предложат Mercedes-AMG A35 с бензиновой «турбочетверкой» M260 объемом 2,0 литра и мощностью 306 лошадиных сил. Он сочетается с семиступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT, оснащенным функцией лонч-контроля и возможностью переключения передач с помощью подрулевых лепестков. Привод — полный, с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес, которая распределяет момент в зависимости от величины продольного и поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости, а также положения педали акселератора и выбранной передачи.

С такой установкой хот-хэтч набирает первую «сотню» за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Для сравнения, ближайшему конкуренту, Audi S3, требуется на разгон на 0,1 секунды меньше, а BMW M140i делает это за 4,4 секунды.

Стандартно версия для российского рынка укомплектована цифровой приборной панелью, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, климат-контролем, камерой заднего вида и светодиодными фарами. За доплату доступны пакет вспомогательных ассистентов (228 000 рублей), пакет оборудования для контроля над полосой движения (93 600 рублей), аэродинамический AMG-обвес (186 000 рублей), камера кругового обзора (160 800 рублей), AMG-кресла (268 800 рублей) и другие опции.

Поставки автомобиле дилерам начнутся осенью, а позже в продажу поступят седаны A 35 и CLA 35.