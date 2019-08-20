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Kia Rio X-Line заменят на XRio 

CarClub 1 час назад
Фото: Kia
В июне компания Kia рассекретила первый в семействе Ceed кроссовер. Машину окрестили XCeed, и она наверняка появится на российском рынке. Концепция и идея названия корейцам показались удачными, поэтому уже поползли слухи о второй аналогичной модели.
В следующем поколении Kia Rio может появиться субкомпактный кроссовер XRio. Пока компания наблюдает за трендами. Если потенциальный спрос окажется высоким, проекту дадут зеленый свет. Полагаем, такой исход очень вероятен. На российском рынке новинка могла бы встать на ступень ниже Hyundai Creta.
Деталей об XRio пока никаких нет. Можно с уверенностью утверждать, что полного привода у него не окажется, а кузов будет заметно отличаться от обычного Rio. Сейчас в линейке Rio есть седан и приподнятый хэтчбек с приставкой X-Line, также лишенный трансмиссии со всеми ведущими колесами, но с серьезным клиренсом в 195 миллиметров.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Kia Rio
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