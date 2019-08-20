Проект дороги на солнечных батареях с треском провалился

Во Франции развалился 1,6-километровый участок дороги Wattway, состоящий из солнечных панелей. Трасса находилась в эксплуатации всего три года, но этого времени хватило, чтобы она вышла из строя из-за многочисленных тракторов и непогоды, передает Le Monde.

Движение по первому тестовому участку Wattway, на строительство которого потратили пять миллионов евро, запустили в 2016 году Тогда Агентство по окружающей среде и энергетике Франции заявило, что такая дорога способна генерировать электроэнергию для поселка с пятитысячным населением, а Wattway питала энергией фонарные столбы в городе Турувр-о-Перш. Но один за другим начали всплывать изъяны покрытия из фотоэлементов, которое занимало площадь 3000 квадратных метров.

Во-первых, оно оказалось очень шумным, в результате чего местным властям пришлось ограничить скорость на участке 70-ю километрами в час. Во-вторых, вместо заявленных 150 000 кВт/ч вырабатываемой энергии к 2019 году дорога «выдавала» всего 40 000 кВт/ч, в результате чего годовая прибыль снизилась с 10 500 евро до 3 100 евро. Оказалось, что снижение эффективности связано с тем, что Wattway пришла в негодность — свою роль сыграли дожди и гусеничная техника.

Компания Colas, которая отвечала за разработку дороги из солнечных панелей, признала свой промах и заявила, что Wattway будет разобрана. По словам представителей фирмы, им изначально не следовало укладывать полотно из фотоэлементов на столь длинном участке. Лучше было бы сконцентрировать усилия на небольших зонах площадью три, шесть или девять квадратных метров — такие площадки позволили бы обеспечить энергией дорожные камеры и освещение остановок общественного транспорта. В своих дальнейших проектах Colas намерена придерживаться именно такого подхода.