Россияне все чаще ремонтируют автомобили у «частников»

В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года — только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru

Выяснилось, что 4,2% водителей, которые раньше обращались в официальные сервисные центры, теперь обслуживают автомобили у механиков-частников (+2,7%) и на независимых СТО (+1,2%). Некоторые из них решили радикально экономить на ремонте и теперь чинят машины сами (0,3%).

Таким образом, на независимых СТО ремонтируют автомобили 8% россиян, у частных автомехаников — 4,6%, а самостоятельно — 4,5%.

Ранее аналитики уже фиксировали подобную тенденцию среди водителей постгарантийных авто, но теперь она понемногу начала затрагивать и автомобили, находящиеся на гарантии.

При этом в дилерских центрах автовладельцы чаще не только оплачивают ремонт, но и докупают расходники и "родные" запчасти — доля таких водителей выросла за год с 63,3% до 68,7%. Только работы оплачивают 15% автовладельцев против 20,3% в прошлом году. Эксперты связывают такую тенденцию с более грамотной ценовой политикой, которую реализуют автобренды.