Штрафная экономика: какие долги спишут с водителей

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о «письмах счастья», информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения. В прошлом году россияне за нарушение ПДД заплатили в казну более 113 млрд рублей, а средний размер штрафа составил 500 рублей.

Ряд депутатов выступили с поправками к закону об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Изменения касаются статьи 2.6.1 КоАП РФ.

Поправки предполагают освобождение от уплаты штрафа, если информация о нем в течение десяти дней не была опубликована на портале госуслуг.

Депутаты отмечают, что на деле информация о наличие нарушения не всегда доводится до автолюбителя. Поэтому предлагается сделать публикацию на Едином портале госуслуг в личном кабинете недобросовестного водителя обязательной.

«В случае, если такая информация не размещена, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На практике часто владельцы транспортных средств вовремя не получают уведомления о начислении штрафа, отметил в беседе с «Газетой.Ru» один из авторов инициативы депутат, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

«В соответствии с действующим законодательством, с момента фиксации камерой видеонаблюдения нарушения ПДД и оповещения владельца транспортного средства должно пройти не более трех дней. На деле не все водители получают информацию вовремя», — говорит Нилов.

В итоге нередки случаи, когда автолюбитель получает штраф спустя неделю, месяц, а то и год. Сумма задолженности растет, водитель теряет право оплаты штрафа со скидкой, а иногда дело переходит в руки судебных приставов и задолженность удваивается. В худшем варианте правонарушитель получает запрет на выезд за границу при накоплении штрафов.

«А все это время водитель даже не знал, что у него есть штраф, а за рулем мог сидеть в момент совершения правонарушения другой автолюбитель. Но на гражданина уже наложили большой штраф», — сетует парламентарий.

Нилов уверен, что ограничение времени на оповещение правонарушителей позволит в полной мере защитить их права. Если за десять дней компетентные органы не успели проинформировать человека, то он должен быть освобожден от штрафных санкций. Автолюбитель не должен оплачивать ошибки системы, уверены депутаты.

В экспертном сообществе уверены, что фиксация сроков оповещения поможет снизить количество не всегда правомерно выписанных штрафов. По данным ГИБДД, в прошлом году россияне заплатили штрафов на сумму 113,7 млрд рублей, что на 6% превышает показатель 2017-го года. Средний чек на оплату в прошлом году не превысил 500 рублей.

Число нарушений на дороге при этом, согласно статистике, выросло на 17% и превысило отметку в 131 млн Любопытно, что почти половину от общего объема штрафов собрали с помощью камер видеонаблюдения — около 50 млрд рублей. Чаще всего водители нарушают правила скоростного режима, требования знаков и разметки, а также нередко проезжают на красный свет.

По словам координатора движения «Общество Синих Ведерок» Петра Шкуматова, за последние полгода к ним обращались сотни автолюбителей, которые получили уведомления от судебных приставов за правонарушения двух— и трехгодичной давности.

«Все они имеют личный кабинет на госуслугах и подписаны на его обновления. Но поскольку нормы права, которая бы регулировала систему электронного уведомления, сейчас в России не существует, их вовремя не оповестили.

В результате с них списали удвоенный размер штрафа сотрудники ФСПП», — отмечает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

В теории такие автолюбители могут обратиться в суд и опротестовать наложение штрафа, а также настаивать на возмещении средств. Но в ходе судебного процесса у них обязательно попросят доказать факт отсутствия уведомления о правонарушениях.

«К тому моменту этот штраф обязательно появится на портале госулсуг, и решение, скорее всего, будет принято не в пользу истца», — добавляет Петр Шкуматов.

При этом новые послабления дадут водителями возможность оплатить штраф во время льготного периода, обращают внимание эксперты. Начиная с 2016 года, автолюбитель имеет право на 50% скидку, если оплатит штраф в течение 20-ти дней с момента фиксации вынесения постановления. В прошлом году так поступал каждый десятый водитель, свидетельствует статистика ГИБДД

По данным Тинькофф-банка, в первые 20 дней клиенты оплачивали 65% штрафов, в то время как общая доля платежей с просрочкой снизилась до 22% по сравнению с предыдущим годом. Быстрее других перечисляли деньги жители крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

В июле в Госдуме предлагали увеличить срок оплаты со скидкой до 30-ти дней. Парламентарии как раз указывали на тот факт, что «несвоевременная доставка почты или иные сбои в работе» мешали водителями заплатить вовремя. Инициатива пока находится на рассмотрении и будет обсуждаться в ходе предстоящей осенней сессии.