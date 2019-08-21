Машину какого цвета легче всего продать в России?

Чтобы найти ответ на данный вопрос, прежде всего надо разобраться, авто какого цвета больше всего покупают в РФ, а какие машины не пользуются особым спросом.

Чтобы выяснить это, проанализируем статистику сайта «Автостат» и отчет Car colour popularity.

К примеру, авто желтого цвета самые непопулярные в РФ — такого оттенка в основном автомобили, используемые в качестве такси и некоторые спортивные машины.

девятое место в ТОП-10 популярных оттенков авто в России. Стоит отметить, что в подобном оттенке доступны такие машины, как Транспортные средства голубого цвета занимаютв ТОП-10 популярных оттенков авто в России. Стоит отметить, что в подобном оттенке доступны такие машины, как Nissan Almera и Suzuki Vitara.

Что касается авто зеленого цвета, расположившихся на восьмой позиции , больше всего продаются ярко-зеленые либо салатовые варианты, как Vesta, либо хаки, как Duster. Продажи других авто подобного цвета невысоки.

Седьмую строчку заняли машины коричневого цвета. Тут предлагается более широкий выбор — можно найти модели как коричневого, так и шоколадного оттенка.

шестое место . В красном цвете российские клиенты в большинстве случаев приобретают Далее следуют красные автомобили. Казалось бы, они популярны в РФ, при этом им досталось только. В красном цвете российские клиенты в большинстве случаев приобретают Nissan Qashqai Kia Rio, Renault Sandero

На пятой позиции расположились авто синего цвета. Довольно много подобных автомобилей продается в РФ. Следует отметить, что в настоящее время российские покупатели отдают предпочтение расположились авто синего цвета. Довольно много подобных автомобилей продается в РФ. Следует отметить, что в настоящее время российские покупатели отдают предпочтение Hyundai Creta в синем исполнении. В то же время на неплохом уровне держатся продажи Range Rover Audi A4.

Четвертую строчку заняли серые авто, которые, скорее всего, россияне покупают из-за соответствия российским погодным условиям. В подобном оттенке предлагаются такие машины, как Nissan X-Trail, Ford Focus и заняли серые авто, которые, скорее всего, россияне покупают из-за соответствия российским погодным условиям. В подобном оттенке предлагаются такие машины, как Hyundai Solaris Mercedes-Benz GLS.

На третьем месте расположились авто белого цвета. И этот оттенок так популярен среди россиян, что они с радостью приобретают белые кроссоверы и внедорожные автомобили, например, расположились авто белого цвета. И этот оттенок так популярен среди россиян, что они с радостью приобретают белые кроссоверы и внедорожные автомобили, например, BMW X6, Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 200.

на второй ступеньке в рейтинге. В подобном оттенке россияне в основном приобретают Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса. Также высокие продажи в России демонстрируют машины серебристого оттенка — они располагаютсяв рейтинге. В подобном оттенке россияне в основном приобретают Volkswagen Touareg