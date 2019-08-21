Машину какого цвета легче всего продать в России? 

Чтобы найти ответ на данный вопрос, прежде всего надо разобраться, авто какого цвета больше всего покупают в РФ, а какие машины не пользуются особым спросом.
Чтобы выяснить это, проанализируем статистику сайта «Автостат» и отчет Car colour popularity.
К примеру, авто желтого цвета самые непопулярные в РФ — такого оттенка в основном автомобили, используемые в качестве такси и некоторые спортивные машины.
Транспортные средства голубого цвета занимают девятое место в ТОП-10 популярных оттенков авто в России. Стоит отметить, что в подобном оттенке доступны такие машины, как Nissan Almera и Suzuki Vitara.
Что касается авто зеленого цвета, расположившихся на восьмой позиции, больше всего продаются ярко-зеленые либо салатовые варианты, как Vesta, либо хаки, как Duster. Продажи других авто подобного цвета невысоки.
Седьмую строчку заняли машины коричневого цвета. Тут предлагается более широкий выбор — можно найти модели как коричневого, так и шоколадного оттенка.
Далее следуют красные автомобили. Казалось бы, они популярны в РФ, при этом им досталось только шестое место. В красном цвете российские клиенты в большинстве случаев приобретают Nissan Qashqai, Kia Rio, Renault Sandero.
На пятой позиции расположились авто синего цвета. Довольно много подобных автомобилей продается в РФ. Следует отметить, что в настоящее время российские покупатели отдают предпочтение Hyundai Creta в синем исполнении. В то же время на неплохом уровне держатся продажи Range Rover и Audi A4.
Четвертую строчку заняли серые авто, которые, скорее всего, россияне покупают из-за соответствия российским погодным условиям. В подобном оттенке предлагаются такие машины, как Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Ford Focus и Mercedes-Benz GLS.
На третьем месте расположились авто белого цвета. И этот оттенок так популярен среди россиян, что они с радостью приобретают белые кроссоверы и внедорожные автомобили, например, BMW X6, Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 200.
Также высокие продажи в России демонстрируют машины серебристого оттенка — они располагаются на второй ступеньке в рейтинге. В подобном оттенке россияне в основном приобретают Volkswagen Touareg, Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса.
Наконец добрались до позиции лидера, которую занимают черные авто. По этой причине, если планируете продать машину подобного оттенка, сможете сделать это быстрее и легче, чем, если вы были бы владельцем желтого либо зеленого автомобиля. Больше всего в этой цветовой гамме продаются такие модели, как Toyota Camry, Mercedes-Benz S-класса и Lexus LX.