Из двигателя Aurus сделают авиамотор 

600-сильный двигатель от представительских автомобилей Aurus собираются превратить в мотор для малой авиации, сообщил в интервью "Российской Газете" генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
Как отметил Гордин, выбор мотор Aurus был выбран как самый мощный из всех, что есть в России. Адаптация такого двигателя для авиации позволит наладить серийное производство на автозаводах, что позволит затрачивать меньше средств и времени на их изготовление.
"В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости", — рассказал он журналистам.
При этом мощность двигателя дополнительно снизят с 600 л.с. до 500 л.с. в целях безопасности.
В понедельник "Российская Газета", ссылаясь на неназванные источники, раскрыла цену Aurus Senat Sedan — 10 млн руб. Однако позже эту информацию опроверг официальный представитель бренда, заявив, что реальную стоимость новинки раскроют только 23 августа в рамках открытия шоурума "Панавто".