Из двигателя Aurus сделают авиамотор

Как отметил Гордин, выбор мотор Aurus был выбран как самый мощный из всех, что есть в России. Адаптация такого двигателя для авиации позволит наладить серийное производство на автозаводах, что позволит затрачивать меньше средств и времени на их изготовление.

"В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости", — рассказал он журналистам.

При этом мощность двигателя дополнительно снизят с 600 л.с. до 500 л.с. в целях безопасности.

В понедельник "Российская Газета", ссылаясь на неназванные источники, раскрыла цену Aurus Senat Sedan — 10 млн руб. Однако позже эту информацию опроверг официальный представитель бренда, заявив, что реальную стоимость новинки раскроют только 23 августа в рамках открытия шоурума "Панавто".