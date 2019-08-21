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400 тысяч и лишение прав: как обезопасить себя от последствий аварий 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Авария в подмосковном Видном, оба участника которой признали свою вину и договорились полюбовно, привела к лишению их прав и серьезным тратам. Когда лучше вызвать ГИБДД, чтобы избежать проблем, разбирался Autonews.
По данным издания, в сложной ситуации оказались двое автомобилистов, которые столкнулись на перекрестке в Видном. В машину УАЗ «Хантер» врезалось такси. Пострадавших в аварии, казалось бы, не было, таксист полностью признал свою вину, а проезжавшие мимо инспекторы ГИБДД призвали участников ДТП разъехаться и не создавать пробку, отмечает издание.
«В итоге участники аварии просто разъехались, обменявшись телефонами, не оформив даже Европротокол», — рассказал Autonews адвокат владельца УАЗ «Хантер» Дмитрий Миняев.
Однако пассажирка такси, которая ехала домой после операции, была вынуждена позднее вызвать скорую помощь, так как швы разошлись. Она обратилась в полицию и написала жалобу на таксиста. В итоге, по данным издания, за оставление места ДТП суд лишил его участников прав на полтора года. Суд также обязал участников ДТП выплатить пассажирке такси 400 тысяч рублей.
«В такой ситуации, и даже когда в аварии нет пострадавших, обязательно нужно фиксировать все произошедшее. Сфотографировать автомобили, позвонить в службу 112, сообщить о факте ДТП. Если на этот нет времени, составляйте Европротокол, расписки со всеми данными участников, это по крайней мере обезопасит вас от лишения прав. Если бы эти водители поступили именно так, то ущерб здоровью потерпевшей возмещала бы страховая компания», — отметил юрист.
Он также призвал автомобилистов не лениться и обращаться в ГИБДД, даже если претензий у участников аварии друг к другу нет.
«Заезжайте в ГИБДД, напишите заявление, что был факт ДТП с таким-то автомобилем по такому-то адресу, что претензий у вас нет. Это будет гарантией того, что места ДТП вы не покидали, что вы оставили все свои координаты. Я сам был участником такой ситуации, и на второй день другой участник аварии написал на меня жалобу. Но в итоге виноватым оказался он, поскольку я днем раньше обратился в полицию», — отметил он.
Комментарии
Бортжурнал , УАЗ , Дмитрий Миняев , ГИБДД
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