Как машина подсказывает вам о поломках?

Во многих учебных заведениях можно освоить иностранные языки. Но вот только автомобильному языку вас никто не научит, придется учиться самостоятельно. Поэтому будьте готовы к тому, что машина сама вам намекнет на неисправность скрипом, скрежетом, шумом, запахом и так далее.

Как разобраться, на что именно намекает автомобиль?

Шлепающий звук, нарастающий с увеличением скорости. В данном случае такой звук является причиной износа покрышек. А шум происходит из-за расслоения корда. Причиной этому может быть не только эксплуатация, но и брак по заводу. Лучше не рисковать, — снизьте скорость и доберитесь до ближайшего автосервиса, где продиагностируют проблему.

Сладкий запах. В данной ситуации обратите внимание на систему охлаждения. Сладкий аромат появляется из-за этиленгликоля, который входит в состав охлаждающей жидкости. Возможно, произошла утечка жидкости, из-за чего капли попадают на нагретые детали и испаряются, попадая в салон. Утечка может быть в патрубках, помпе или в самом радиаторе. Можете сами открыть капот и найти проблему. Но игнорировать не стоит — это может привести к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.

Пятна на асфальте. Они могут быть по многим причинам, начиная от протечки из рулевой рейки до износа уплотнителя гидроусилителя руля. А возможно и вовсе конденсат кондиционера. Если вы замечаете, что это капает именно масло, то возможно дело в пробке горловины или фильтре. Маслянистые красно-коричневые пятна — это проблема с АКПП. Возможно повреждены линии, которые идут к охладителю или пробита прокладка. Если пахнет гарью — то вас ждет скорее всего капитальный ремонт. Маслянистая жидкость на внутреннем боку шины — это протечка тормозной жидкости, а значит, что в тормозные магистрали мог попасть воздух. Поэтому поломку следует устранить незамедлительно.

Визги мотора. Пронзительный визг из моторного отсека — это признак износа ремней. Поэтому обратите внимание на этот момент, потому что есть вероятность того, что ваша движимость скоро станет недвижимостью.

Протяжный свист. Такой звук свидетельствует о полном стирании абразива с тормозных колодок. Тут уже придется менять не только тормозные колодки, но и тормозные диски.

Скрежет, щелчки и другие шумы. Самая распространенная причина скрежета, щелчков или грохота — это неисправное соединение КПП с передним приводом. Игнорировать это точно не стоит, ведь на передние колеса передается мощность, которая обеспечивает поворот колес. Если не обратить на это внимание, то машина скоро не поедет вообще. Другие не характерные шумы могут свидетельствовать о попадании камешков между колодками и тормозными дисками, об износе подшипников ступицы или о неисправности генератора.

Раздавленный шум, доносящийся из-под авто. Это звук утечки выхлопных газов. Причина проста — дыра в глушителе, которая появилась из-за перепада температуры и воздействия влаги. Всё это приведет к жуткому рёву машины и длинного шлейфа выхлопных газов.

Хруст при переключении передач. Если МКПП издает хруст или резкий шум при повышении или понижении передачи — значит, износился синхронизатор. Это не слишком критично, но при возможности следует обратиться на СТО.

Мотор ускоряется, а машина — нет. Когда машина поднимается в горку, она не набирает скорость, но набирает обороты. Значит, в машине бесступенчатая трансмиссия или CVT. Они не имеют фиксированного передаточного числа, из-за этого скорость набирается непропорционально оборотам. Второй причиной может стать сожженное сцепление. Тут вам придется его заменить.

Путающиеся движения. Если вы держите руль прямо, а машину уводит в сторону — это проблемы в ходовой части. Может быть и износ шаровых опор, и повреждение рулевой тяги, и неравномерный износ покрышек. А может просто неотрегулированный уровень развал-схождения.

Вывод. Если вы будете знать подобные вещи, у вас будет больше шансов избежать дорогостоящего ремонта авто. Поэтому прислушивайтесь к любым звукам и скрежетам, чтобы устранить все поломки заранее.