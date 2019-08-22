Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen отзывает 2,5 тысячи автомобилей в России 

Motor.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Motor.ru
Росстандарт объявил отзыв модели Volkswagen Multivan, который затронет автомобили, проданные на российском рынке в период с 2016 по 2019 год.
Проблема кроется в недостаточном уплотнении между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электромотора открывания сдвижной двери, в результате чего туда может попасть вода. На указанных минивэнах проведут необходимую герметизацию боковины. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев Multivan.
В начале прошлого года стало известно, что Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили, подлежащие утилизации. В период с 2006 по 2018 года было реализовано около 17 тысяч таких машин, в том числе и в России. Так, в начале 2019 года у россиян выкупили 57 экземпляров Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg, которые были проданы подобным образом. В Росстандарте тогда пояснили, что у этих автомобилей «отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов», и поэтому они должны быть уничтожены.
Источник: Росстандарт
Motor.ru: последние новости
Объявлены рублевые цены на самый доступный Mercedes-AMG Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России Porsche Taycan за сутки проехал по жаре свыше 3 тысяч километров
Комментарии
Бортжурнал , Volkswagen Multivan , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы электрокаров сэкономят на платных трассах3
На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta5
На улице Лондона появился автомат по продаже машин
В Россию возвращаются дешевые автомобили Ravon
Особенности Audi Q3 Sportback
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение