Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Беларуси появились дешевые BMW X6 

Car.ru 47 минут назад
Фото: car.ru
Руководители баварского автомобильного концерна BMW опубликовали официальный прайс-лист, предназначенный для моделей Х6, которые реализуются в Белоруссии.
Согласно официальным данным, стоимость базовой версии автомобиля xDrive 30d начинается от 68 451 евро, что в российском эквиваленте равно 5 060 000 российских рублей.
При этом, в России стоимость указанного автомобиля начинается от 5 420 000 рублей. Топовая версия машины в Белоруссии начинается от 69 284 евро, что в российском эквиваленте равно 5 120 000 рублей.
Таким образом, получается, что у официальных дилеров в Минске приобрести автомобиль выгоднее, чем в России. Интересным моментом становится тот факт, что в других странах стоимость машины также на 5-10% больше, чем в Белоруссии.
По словам производителей, это связано с тем, что в данной стране достаточно небольшой спрос на автомобили этого бренда, учитывая их высокую стоимость и дорогое обслуживание. Так, для привлечения покупателей, в Минске предусмотрены различные акции и выгодные предложения.
Car.ru: последние новости
Как ваша машина подсказывает Вам о поломках? Машину какого цвета легче всего продать в России? Адаптация автомобильного двигателя для малой авиации
Комментарии
Бортжурнал , BMW , BMW X6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне все чаще ремонтируют автомобили у «частников»
Россиян предупредили о росте цен на автомобили4
В ДТП в Вологодской области погиб один человек
Шпаргалка: в оформлении ДТП грядут важные изменения1
Как машина подсказывает вам о поломках?2
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение