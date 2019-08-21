В Беларуси появились дешевые BMW X6

Руководители баварского автомобильного концерна BMW опубликовали официальный прайс-лист, предназначенный для моделей Х6, которые реализуются в Белоруссии.

Согласно официальным данным, стоимость базовой версии автомобиля xDrive 30d начинается от 68 451 евро, что в российском эквиваленте равно 5 060 000 российских рублей.

При этом, в России стоимость указанного автомобиля начинается от 5 420 000 рублей. Топовая версия машины в Белоруссии начинается от 69 284 евро, что в российском эквиваленте равно 5 120 000 рублей.

Таким образом, получается, что у официальных дилеров в Минске приобрести автомобиль выгоднее, чем в России. Интересным моментом становится тот факт, что в других странах стоимость машины также на 5-10% больше, чем в Белоруссии.

По словам производителей, это связано с тем, что в данной стране достаточно небольшой спрос на автомобили этого бренда, учитывая их высокую стоимость и дорогое обслуживание. Так, для привлечения покупателей, в Минске предусмотрены различные акции и выгодные предложения.