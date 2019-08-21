Попал на миллион рублей: неожиданный обман с покупкой кроссовера

Частенько покупатели обходят стороной автомобили с многочисленными записями в ПТС — мало ли кто ими владел… Но вы даже представить себе не можете, какие "залеты" бывают с совершенно свежими машинами.

У автоэксперта и криминалиста Максима Шелкова новый гость. В прошлый раз на осмотр попала "кривая" праворульная Toyota Mark II родом из начала девяностых, а сейчас в кадре почти новый белоснежный Mitsubishi ASX . И его обладатель, отдавший 1 090 тысяч рублей не особенно рад приобретению. Перед покупкой молодой человек обратился к специалистам, которые проводят проверки на юридическую чистоту и подбирают машины. В общей сложности были привлечены четыре человека, но они ошиблись — кроссовер оказался абсолютно "кривым". У него изменен номер кузова, двигателя и маркировочная табличка. ПТС — отдельная история. Все, начиная бумагой, на которой он напечатан и заканчивая тонкостями, выдают в документе подделку. Про сервисную книжку и говорить не приходится.

Видео: Максим Шелков