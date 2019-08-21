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Попал на миллион рублей: неожиданный обман с покупкой кроссовера 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Частенько покупатели обходят стороной автомобили с многочисленными записями в ПТС — мало ли кто ими владел… Но вы даже представить себе не можете, какие "залеты" бывают с совершенно свежими машинами.
У автоэксперта и криминалиста Максима Шелкова новый гость. В прошлый раз на осмотр попала "кривая" праворульная Toyota Mark II родом из начала девяностых, а сейчас в кадре почти новый белоснежный Mitsubishi ASX. И его обладатель, отдавший 1 090 тысяч рублей не особенно рад приобретению. Перед покупкой молодой человек обратился к специалистам, которые проводят проверки на юридическую чистоту и подбирают машины. В общей сложности были привлечены четыре человека, но они ошиблись — кроссовер оказался абсолютно "кривым". У него изменен номер кузова, двигателя и маркировочная табличка. ПТС — отдельная история. Все, начиная бумагой, на которой он напечатан и заканчивая тонкостями, выдают в документе подделку. Про сервисную книжку и говорить не приходится.
Видео: Максим Шелков
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Бортжурнал , Автоновости , Mitsubishi ASX , Toyota , Toyota Mark II , Mitsubishi
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