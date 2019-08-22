Особенности Audi Q3 Sportback

Кроссовер Audi Q3 , сделанный по типу купе, отличительными чертами которого становятся новая корма и большое количество удобств, в продаже на территории России появится в начале будущего года.

Особенности и изменения. По имеющимся объективным данным, новинка Audi Q3 Sportback, в сравнении со стандартной версией Q3, выглядит следующим образом. Размер колесной базы остался без изменений и составляет 2680 мм. Но модель Sportback имеет длину, большую на 16 мм и высоту, меньшую на 49 мм.

Общий объем багажного отделения, прячущегося под шторкой, совершенно не изменился и равен 530 литрам. С учетом возможности сложить сиденья, его максимальный размер может составлять 1400 литров. Он будет меньше на 125 литров по причине покатой формы крыши.

Особо заметных изменений в общей конструкции передней части автомобиля не имеется. Несмотря на то, что уровень потолка над задним сиденьем немного снизился, его по-прежнему достаточно для людей высокого роста. Сиденье, расположенное сзади, может быть не только разложено, но и сдвинуто по частям.

Внешний вид и другие характеристики. Если обратить внимание на первые отзывы, то машина получилась довольно удачной. Особенностью внешности стала конструкция боковых частей, а также выпуклые крылья. Модными снова становятся автомобильные детали черного цвета. ТОП-версии данного кроссовера будут иметь в своей конструкции черные радиаторные решетки, боковые зеркала заднего вида, окантовку кузова и крылья. Хотя, при желании, имеется возможность заказа и одноцветного автомобиля. Тем более, что окантовка кузова и крыльев черного цвета представляет собой исключительно декоративный элемент, покраска которого выполняется эмалью. Так что поцарапать его ничуть не сложнее, чем какой-либо другой элемент кузова.

По словам производителя, уровень дорожного просвета на автомобиле будет составлять 190 мм. Также инженеры компании приняли решение о дополнительном увеличении дорожного просвета для Российских дорог на 10 мм.

Любители эстетики получат возможность повторения выбранной расцветки кузова в салоне автомобиля. Существует три возможные линии отделки: стандартная, Audi design selection и S line. Во всех остальных нюансах автомобиль совершенно не отличается от обыкновенной модели Q3, что выражается в наличии виртуальной приборной панели, нескольких видеокамер, расположенных по кругу, и других модных и необходимых решений.

Привод и силовая установка. Стандартная комплектация Q3 Sportback для европейского рынка представляет собой переднеприводный автомобиль, на который устанавливается механическая коробка передач. Для нашего же региона подобная модификация не используется — исключительно АКПП на 7 скоростей.

Силовые установки представлены четырьмя разновидностями: работающие на бензине, объем которых составляет 1,5 литра, а мощность 150 и 230 л.с., а также две дизельных, объемом два литра и мощностью 150 и 190 л.с. Какие из них будут доступны на территории России, на данный момент неизвестно.

Отличительной особенностью модели также станут амортизаторы адаптивного типа, которые позволят увеличить плавность хода.

Итог. Производство данной модели автомобиля начнется на территории Венгрии в конце текущего года. По словам представителей компании, на российском авторынке первые машины появятся не ранее, чем в 2020 году. Только с этого момента можно будет вести разговор об окончательно установленных комплектациях и стоимости для Российской Федерации. До этого же желающим будет предоставлена возможность испытать данную новинку в действии, записавшись на ее тест-драйв.