Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему влажные салфетки опасны для салона вашего авто? 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Современные автомобили, все без исключения, стараются делать из премиальных материалов — кожаная обивка сидений и руля, мягкий пластик и так далее, которые ранее можно было встретить лишь на дорогих автомобилях.
Такие материалы долговечнее ранее используемых, они весьма стойки под влиянием солнечных лучей и механической нагрузки. Но какими бы долговечными они не были, из-за контакта с некоторыми химическими элементами они начинают трескаться и со временем приходят в негодность. А такая простая «химия» чаще всего встречается в обычных влажных салфетках, которые мы используем для уборки.
Вредные химические вещества. Всем известные влажные салфетки для уборки бывают на двух основах — спиртовая либо водная. В состав водных входят химические вещества, которые способствуют чистке поверхности, а также различные консерванты, которые помогают продлить срок годности. Если салфетки на спиртовой основе, допустим, антибактериальные, то спирта обычно там выше 15%, а значит, никакие консерванты им не нужны. В бытовых салфетках, а также в детских, не используется этиловый спирт, который сушит кожу, — используется изопропиловый спирт или метилизотиазолин. Первый в свою очередь отлично очищает кафель и пластик.
Загрязнение на руле. Самые часто загрязнённые места в салоне автомобиля — это кожа на рулевом колесе и подлокотники. Из-за попадания пота, секрета сальных желез, пыли и грязи, кожа в салоне разрушается и в местах таких повреждений виден блеск, меняется оттенок. Если влажными салфетками начать очищать эту поверхность, то нетканый материал царапает кожу обивки, химические вещества разъедают слой краски, а частицы пыли проходят сквозь слой краски и попадают в эту кожу, разрезая собою изнутри материал.
Спиртосодержащие и антибактериальные салфетки тоже не весьма подходят для уборки, так как химические элементы, входящие в их состав, могут стать благоприятной почвой для размножения бактерий и грибков.
Какие средства лучше использовать. Для таких целей можно пользоваться специальными влажными салфетками, в состав которых входят совершенно другие наполнители и вещества, которые более щадяще относятся к пластику и материалу в салоне автомобиля, но и стоят намного дороже. Но следует помнить, что такие салфетки не подходят для уборки кожаных элементов, они больше подойдут для срочной уборки маслянистого пятна на лакокрасочном покрытии. С уборкой стекол также справятся — птичий помет и налипших мух уберут моментально.
Если вам необходимо навести порядок в салоне, то салфетки лучше не используйте. Приобретите для этих целей специальные средства и мягкие хлопковые полотенца. В магазинах автомобильной химии уже давно продаются специальные тюбики со средствами по очистке кожи, и они весьма эффективные. Подобную уборку рекомендуется проводить один раз в три месяца, чаще не стоит. Тогда кожа в салоне автомобиля еще долго будет в отличном состоянии.
В заключение обращаем внимание на то, что не стоит вестись на рекламу очередных новомодных салфеток для очистки грязи в салоне авто. Лучше доверяйте проверенным средствам.
Car.ru: последние новости
В Беларуси появились дешевые BMW X6 Названы ошибочные советы по экономии топлива В России отзовут почти 2,5 тыс. Volkswagen Muitivan
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы электрокаров сэкономят на платных трассах5
Водитель убил пассажира, уходя от погони ГИБДД34
На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta5
На улице Лондона появился автомат по продаже машин
Анонсирован Volvo S60 с расходом топлива 1,6 л/100 км
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение