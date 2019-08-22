Почему влажные салфетки опасны для салона вашего авто?

Современные автомобили, все без исключения, стараются делать из премиальных материалов — кожаная обивка сидений и руля, мягкий пластик и так далее, которые ранее можно было встретить лишь на дорогих автомобилях.

Такие материалы долговечнее ранее используемых, они весьма стойки под влиянием солнечных лучей и механической нагрузки. Но какими бы долговечными они не были, из-за контакта с некоторыми химическими элементами они начинают трескаться и со временем приходят в негодность. А такая простая «химия» чаще всего встречается в обычных влажных салфетках, которые мы используем для уборки.

Вредные химические вещества. Всем известные влажные салфетки для уборки бывают на двух основах — спиртовая либо водная. В состав водных входят химические вещества, которые способствуют чистке поверхности, а также различные консерванты, которые помогают продлить срок годности. Если салфетки на спиртовой основе, допустим, антибактериальные, то спирта обычно там выше 15%, а значит, никакие консерванты им не нужны. В бытовых салфетках, а также в детских, не используется этиловый спирт, который сушит кожу, — используется изопропиловый спирт или метилизотиазолин. Первый в свою очередь отлично очищает кафель и пластик.

Загрязнение на руле. Самые часто загрязнённые места в салоне автомобиля — это кожа на рулевом колесе и подлокотники. Из-за попадания пота, секрета сальных желез, пыли и грязи, кожа в салоне разрушается и в местах таких повреждений виден блеск, меняется оттенок. Если влажными салфетками начать очищать эту поверхность, то нетканый материал царапает кожу обивки, химические вещества разъедают слой краски, а частицы пыли проходят сквозь слой краски и попадают в эту кожу, разрезая собою изнутри материал.

Спиртосодержащие и антибактериальные салфетки тоже не весьма подходят для уборки, так как химические элементы, входящие в их состав, могут стать благоприятной почвой для размножения бактерий и грибков.

Какие средства лучше использовать. Для таких целей можно пользоваться специальными влажными салфетками, в состав которых входят совершенно другие наполнители и вещества, которые более щадяще относятся к пластику и материалу в салоне автомобиля, но и стоят намного дороже. Но следует помнить, что такие салфетки не подходят для уборки кожаных элементов, они больше подойдут для срочной уборки маслянистого пятна на лакокрасочном покрытии. С уборкой стекол также справятся — птичий помет и налипших мух уберут моментально.

Если вам необходимо навести порядок в салоне, то салфетки лучше не используйте. Приобретите для этих целей специальные средства и мягкие хлопковые полотенца. В магазинах автомобильной химии уже давно продаются специальные тюбики со средствами по очистке кожи, и они весьма эффективные. Подобную уборку рекомендуется проводить один раз в три месяца, чаще не стоит. Тогда кожа в салоне автомобиля еще долго будет в отличном состоянии.

В заключение обращаем внимание на то, что не стоит вестись на рекламу очередных новомодных салфеток для очистки грязи в салоне авто. Лучше доверяйте проверенным средствам.