Автомеханик рассказал о тайных способах снизить расход топлива

Слова бессменного ведущего YouTube-канала «Denis МЕХАНИК» вряд ли станут откровением для опытных водителей, но остальным определенно будут полезны и интересны.

Как снизить расход топлива? Варианты есть! Например, можно купить дизельный автомобиль. Или не стартовать как ужаленный с педалью в полу, а делать все плавно и избегать «рваного» ритма движения. Иногда повышенное потребление бензина или солярки может быть следствием технических неисправностей. Непомерный «аппетит» является следствием проблем с системой зажигания или неоптимального соотношения топливно-воздушной смеси. А бывают менее очевидные причины, например, подклинивающие тормозные суппорты. И это лишь один из возможных сценариев.

Видео: Denis МЕХАНИК