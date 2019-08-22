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Автомеханик рассказал о тайных способах снизить расход топлива 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Слова бессменного ведущего YouTube-канала «Denis МЕХАНИК» вряд ли станут откровением для опытных водителей, но остальным определенно будут полезны и интересны.
Как снизить расход топлива? Варианты есть! Например, можно купить дизельный автомобиль. Или не стартовать как ужаленный с педалью в полу, а делать все плавно и избегать «рваного» ритма движения. Иногда повышенное потребление бензина или солярки может быть следствием технических неисправностей. Непомерный «аппетит» является следствием проблем с системой зажигания или неоптимального соотношения топливно-воздушной смеси. А бывают менее очевидные причины, например, подклинивающие тормозные суппорты. И это лишь один из возможных сценариев.
Видео: Denis МЕХАНИК
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