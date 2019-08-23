Составлен топ-10 автомобилей от 100 тысяч долларов

Продажи шикарных авто в России заметно подскочили за год: за январь-июль 2019 года состоятельные россияне купили 7,87 тыс. машин с ценником выше 100 тыс. долларов. Это на 18,4% больше, чем в прошлом году, сообщает "Автостат" в пятницу.

В сумме за них соотечественники выложили более 1 млрд долларов или 66,3 млрд рублей по текущему курсу.

На первом месте среди фаворитов богачей — внедорожник Lexus LX, средняя цена которого составляет 7,1 млн рублей. "Лексусы" за семь месяцев купили 1,73 тыс. раз. Вторым по популярности стала модель подороже — Land Rover Range Rover с результатом 1,38 тыс. проданных машин. В среднем за британский внедорожник в России просят 9,1 млн рублей. Замыкает тройку BMW X7, объем продаж которого достиг 1 тыс. экземпляров по средневзвешенной цене в 6,7 млн рублей.

Две популярных модели Mercedes — S-Class и G-Class — оказались за пределами первой тройки и следуют далее с результатом 896 штук (8,9 млн руб.) и 649 штук (12,3 млн руб.). Далее в рейтинге расположились BMW 7-Series (526 шт. за 7,2 млн руб.), Mercedes Maybach S-Class (285 шт. за 10,2 млн руб.), Cadillac Escalade (268 шт. за 6,6 млн руб.), Porsche Panamera (217 шт. за 8,7 млн руб.) и Audi A8 (205 шт. за 7,6 млн руб.).