Поступила информация, что российские покупатели LADA начали больше уважать автомобили, производимые данной маркой.
Компания «АвтоВАЗ» устроила конференцию, на которой присутствовал вице-президент по качеству Ксавье Эжер. С его помощью были объявлены результаты продаж за первые 6 месяцев текущего года, а также подведены итоги аудита производства. Он заметил, что рост удовлетворенности покупателей напрямую зависит от оценки главных показателей качества.
К тому же Эжер заявил, что такие модели как Vesta, Largus, Granta и XRAY начинают пользоваться заслуженным спросом среди своих клиентов. Прежде всего компания нуждается в поддержке положительной динамики и продолжении комплексной деятельности, способствующей улучшению отзывов о бренде LADA.
По словам директора, отвечающего за маркетинг компании, Фабьена Гульми, в дело пустили новые рекламные акции. Дизайн-директор Стивен Маттин рассказал о том, что активно разрабатывается яркий дизайн. Вдобавок от руководителя дирекции по управлению клиентским сервисом Ильи Перминова поступили сведения, согласно которым, производители собираются запустить программу «Забота о клиенте», повышающую лояльность со стороны клиентов.