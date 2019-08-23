Россияне изменили свое мнение насчет продукции бренда LADA

Поступила информация, что российские покупатели LADA начали больше уважать автомобили, производимые данной маркой.

Компания «АвтоВАЗ» устроила конференцию, на которой присутствовал вице-президент по качеству Ксавье Эжер. С его помощью были объявлены результаты продаж за первые 6 месяцев текущего года, а также подведены итоги аудита производства. Он заметил, что рост удовлетворенности покупателей напрямую зависит от оценки главных показателей качества.

К тому же Эжер заявил, что такие модели как Vesta, Largus, Granta и XRAY начинают пользоваться заслуженным спросом среди своих клиентов. Прежде всего компания нуждается в поддержке положительной динамики и продолжении комплексной деятельности, способствующей улучшению отзывов о бренде LADA.