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«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей 

Motor.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» запустил в производство новую модификацию Lada Granta — Drive Active. Автомобиль получил подвеску от Lada Sport, аэродинамический обвес и спортивные кресла — в общей сложности автомобиль обзавелся 28 новыми элементами и узлами. Дата начала продаж и цены на новинку станут известны в ближайшее время.
В числе отличий от обычной «Гранты» — по-спортивному короткоходная подвеска, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость. Внешне автомобиль можно опознать по спойлеру на крыше и рельефным бамперам с красными молдингами, а также хромированному патрубку выхлопной системы и дискам оригинального дизайна с ажурным рисунком спиц, дополненным черным лаком и алмазной полировкой.
В салоне появились кресла с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплеткой и красной же строчкой. Красным цветом подсвечивается и комбинация приборов.
Силовую установку оставили без изменений: в движение Granta Drive Active приводит 1,6-литровый мотор мощностью 106 лошадиных сил. Что же касается стандартной модели в кузове седан, то она стоит от 444 900 рублей за базовую модификацию с восьмиклапанным бензиновым 87-сильным агрегатом объемом 1,6 литра и «механикой».
По некоторым данным, следом за Granta Drive Active на конвейер должна встать Granta Sport с форсированным двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Последняя также получит дисковые задние тормоза вместо барабанных и спортивные настойки подвески.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Автоваз
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