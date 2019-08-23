Выгодная утилизация автомобиля

Владелец сам выбирает как ему удобнее утилизировать свой автомобиль, но важно — какая выгода будет от этого.

Сегодня существует несколько путей утилизации личного транспортного средства: продать через автомобильные сайты в интернете, отдать авто на разборку или через утилизацию по государственной программе.

Госпрограмма по утилизации подойдет не всем. Первый критерий, который был установлен государством — транспортное средство не старше 10 лет. Но многие автолюбители не думают о продаже своего автомобиля в таком «возрасте». Цена, которую зафиксировали государственные органы не всех устроит: от 50 000 до 350 000 российских рублей. Но если владельцы кроссоверов подумали, что за их авто предложат больше всего, то они ошибаются. Кто сдает грузовики массой 7,5 тонн и больше, тем и заплатят 350 000 рублей.

Многие не понимают, почему государство установило такие «возрастные рамки» для автомобиля. Если опираться на статистику, то более 50% авто, зарегистрированных в России, старше 10 лет. Некоторые думают, что это сделано для того, чтобы государство не получило ржавые «ведра», которые годны только для свалки. Но один из критериев данной программы — полная комплектация транспортного средства (все жидкости). По статистики первого года, около 600 000 владельцев воспользовались государственной программой, но всего 360 000 авто было направлено под пресс. Автолюбители считают, что 240 000 проданы перекупщикам.

Некоторые автовладельцы прибегают к программе «Trade-In». Суть заключается в том, что владельцы сдают свои старые автомобили дилерам, затем добавляют свои деньги и покупают другое авто. Но и здесь есть минус: представители дилерской компании сами устанавливают цены, скидки. Тем более ваше транспортное средство могут и не принять.

Владельцы старых автомобилей, у которых не получилось продать авто, решают отдать на разборку. Многие разборки купят за полцены все детали в рабочем состоянии. Определенно разборка лучше, чем госпрограмма. Также компании предлагают эвакуацию за их счет, не требует ненужных документов (владение авто более года и т.д.). К примеру, если вы владелец Mazda3 2008 года и авто не на ходу, то представители разборки предложат порядка 100 000 за ТС.

Но все-таки многие автовладельцы начинают с объявлений на сайте. Они выставляют фото их автомобиля, после описывают плюсы и недостатки, а также, что менялось и так далее.

Можно сказать, что у автовладельцев есть не столь обширный выбор утилизации их автомобиля, как хотелось бы. Выгодная продажа зависит напрямую от того, каким путем пойдет автовладелец. Если выбирать государственную программу, то здесь делается акцент на экологии. Если выбирать между разборками и частными объявлениями, то здесь надо опираться на состояние транспортного средства. Но судя по опросам, владельцы автомобилей начинают с частных объявлений, где может получиться «выжать» максимум прибыли от продажи. Когда не получается продать целиком, некоторые начинают продавать по частям.