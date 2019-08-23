Типы опасных водителей на дороге

На дорогах встречаются водители, как добросовестные, так и весьма неадекватные. Речь идет о тех, кто весьма раздражителен и не отличается добрым нравом.

Ожидать от подобных автомобилистов можно чего угодно, от резких маневров, до кулачных разборок прямо на дороге. В этой статье постараемся разобраться, какие признаки указывают на то, что рядом с вами в потоке двигается такой автомобилист.

Чрезмерная паника. Причиной включения, так называемых водителей-паникеров, в этот список является то, что они начинают носиться из стороны в сторону даже тогда, когда еще проблемы нет. Если произойдет даже маленькая авария, он будут суетиться и яро демонстрировать свои эмоции, размахивая руками и бегая вокруг машины. Разумеется, все эти действия никак не поспособствуют решению проблемы, а только покажут беспомощность водителя-паникера.

Медлительность и суетливость. Конечно, суетливый автомобилист не так эмоционально демонстрирует свои чувства, как паникер. Но из-за него на дороге могут возникнуть определенные проблемы. Это обусловлено тем, что такой тип водителей резко перестраивается, неожиданно тормозит либо наоборот газует.

В противоположность водителю-паникеру заторможенный автомобилист, в случае возникновения ДТП, может попросту окаменеть. Такой водитель будет просто сидеть неподвижно и наблюдать за тем, как приближается опасность. Хорошо еще, если с водительского места не сбежит.

«Тормознутый» автомобилист даже маневры совершает с перерывами. Очень часто происходит ситуация, когда такой водитель включает поворотники и после начинает очень долго думать, пропускают ли его и безопасно ли сейчас совершать маневр.

Разумеется, пока он думает, остальным участникам движения может показаться, что он передумал либо включил поворотники случайно, и они продолжат движение. Конечно, тут сразу в дело включается закон подлости, именно в этот момент их суетливый собрат по рулю решается на поворот. В этом случае аварии почти не получится избежать.

Нарушители спокойствия. В эту группу можно отнести водителей, чье приближение можно услышать чуть ли не за километр. Подобные автомобилисты или не знают, или им совершенно наплевать, однако они вообще не думают о том, что громким звуком от своего автомобиля мешают другим сосредоточить внимание на управлении транспортным средством.

Они комплектуют свои машины мощной аудиотехникой, превращая их в передвижной ночной клуб. При этом есть автовладельцы, которые не сильно заморачиваются и просто ставят на автомобиль выхлопную трубу с увеличенным диаметром, издающую не менее сильный звук.

Наглухо затонированные. Все знают, что излишняя круговая тонировка отрицательно влияет на видимость. Особенно в ночное время суток. Поэтому водители таких авто представляют большую опасность, поскольку они могут спровоцировать серьезную аварию, в которой пострадают невиновные водители.

Перебор с тюнингом. Существует определенная категория автомобилистов, которая жить не может без тюнинга. Они стремятся сделать собственный автомобиль более навороченным. Это может быть, как ставшая уже классикой жанра заниженная модель Priora, так и полностью укомплектованная дизайнерскими деталями машина, к тому же выкрашенная в ядовитый оттенок.

Таким дизайном автомобилисты будто желают продемонстрировать остальным участникам движения, что они самые крутые, быстрые и дерзкие на дороге. Подобные водители предпочитают весьма агрессивное вождение, а еще они часто превышают скорость и резко перестраиваются.

Итог. Из всего вышеизложенного можно прийти к такому выводу, что на дорогах действительно довольно большое количестве по-своему неадекватных водителей.

Что можно посоветовать адекватным автомобилистам, так это по возможности при обнаружении вышеупомянутых водителей, держаться как можно подальше от них. Поскольку, не дай Бог, свидеться с такими «водилами» — опасной ситуации вам не миновать.