Что обязательно следует иметь в бардачке авто?

Первоначально отсек бардачка в автомобиле назывался «перчаточный ящик», и для чего он предназначался, понятно всем. Но со временем его содержимое стало состоять из разнообразных вещей, которые могут пригодиться автомобилисту в дороге.

Очень часто по содержимому бардачка можно определить, кто владелец автомобиля и чем он занимается. Кстати, содержимое может быть совершенно разным. Но какие предметы там должны быть, чтобы могли бы пригодиться каждому?

Пожалуй, первый необходимый предмет — это инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. В дороге может случиться поломка, которую предугадать было бы сложно. Эта книга поможет вам обнаружить причину непредвиденной остановки в пути, если для этого не понадобятся специальные инструменты. Да и в принципе, если вы попали в пробку, а новостная лента в социальной сети закончилась, то это был бы неплохой вариант скоротать время.

Также весьма необходимая вещь в наши дни — это зарядное устройство для ваших гаджетов, которое работает от прикуривателя. Никогда не знаешь, на сколько времени хватит заряда аккумулятора вашего смартфона, потому что в разную погоду один и тот же уровень зарядки будет держаться по-разному.

Неплохо было бы иметь в бардачке книгу с Правилами дорожного движения с последними вышедшими изменениями. На дороге может возникнуть спорная ситуация с представителями ГИБДД , так что эта книга может вам помочь решить вопрос.

Ручка и блокнот для записей могут вас выручить, когда необходимо записать важную информацию или контакты, которые на телефон записать было бы неудобно.

Бутылка с питьевой водой тоже обязательный предмет для хранения, особенно в жару. Да и бывают случаи, когда необходимо вымыть руки, если вдруг вы выполняли какие-либо технические работы.

Влажные салфетки или тряпочки из микрофибры придут вам на помощь, если вы случайно разлили кофе или другой напиток в салоне. А вот что касается влажных салфеток, то это самый актуальный предмет для тех водителей, которые часто ездят со своими детьми. Не забывайте только о том, что это должны быть специализированные изделия, не содержащие спирта, иначе рискуете испортить покрытие.

Ну и напоследок — фонарик, работающий на батарейках и складной нож. Первый предмет вам весьма поможет, если в темное время суток придется заглянуть под капот, а вот нож будет очень кстати, если во время ремонта придется что-то отрезать.

Итог. В целом, у каждого автомобилиста будет свой набор предметов, хранящихся в бардачке. Главное, чтобы бардачок выполнял свою основную функцию, а не как у некоторых — для хранения мусора.