Названы самые «мужские» автомобили

Самой «мужской» маркой автомобиля в России является японская Infinity . Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных агентством «Автостат».

95,8% владельцев Infinity составляют мужчины, и лишь 4,2% — женщины. На втором месте среди автомобилей с наибольшей долей владельцев мужского пола — отечественный УАЗ . Машины этой марки регистрируются на мужчин в 95,5% случаев.

Высокий процент мужчин-владельцев у автомобилей японских брендов Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%), чешская Skoda (91,7%) замыкает пятерку лидеров.

Опросы проводились с 2013 по 2019 годы среди респондентов от 18 до 65 лет. В опросах суммарно приняли участие 240 тысяч человек.