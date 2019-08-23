Названы самые «мужские» автомобили 

Самой «мужской» маркой автомобиля в России является японская Infinity. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных агентством «Автостат».
95,8% владельцев Infinity составляют мужчины, и лишь 4,2% — женщины. На втором месте среди автомобилей с наибольшей долей владельцев мужского пола — отечественный УАЗ. Машины этой марки регистрируются на мужчин в 95,5% случаев.
Высокий процент мужчин-владельцев у автомобилей японских брендов Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%), чешская Skoda (91,7%) замыкает пятерку лидеров.
В десятку мужских марок также попали Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).
Опросы проводились с 2013 по 2019 годы среди респондентов от 18 до 65 лет. В опросах суммарно приняли участие 240 тысяч человек.