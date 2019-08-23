«Угон» несуществующего «Гелендвагена» обошелся жулику в 2,5 года тюрьмы

Готовился злоумышленник максимально скрупулезно. Подставной "хозяин" внедорожника был предварительно трудоустроен на высокооплачиваемую должность, ему обеспечили хорошую кредитную историю и "позволили" приобрести в собственность автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG.

Покупка при этом состоялась только на бумаге: документы на автомобиль были подделаны, а VIN-номера — заменены на "липовые". Страховщики отмечают, что подделка была изготовлена настолько тщательно и какественно, что прошла даже предварительный осмотр в компании перед заключением договора и была поставлена на учет в ГИБДД . Полис КАСКО был оформлен на сумму в 14 миллионов рублей.

Следующим этапом стало обращение злоумышленников в страховую компанию ВСК за получением выплаты. Застрахованный автомобиль якобы был угнан в период отсутствия владельца: несуществующие "грабители" вломились в квартиру хозяина "гелендвагена" и отыскали там ключи от машины.

Однако, мошенничество было раскрыто, хоть на это и потребовалось два года следствия и судебных разбирательств. Исполнитель, полностью раскаявшийся и признавший вину, получил 2,5 года лишения свободы условно, а организатор — три полноценных года колонии с конфискацией. Где именно прокололись мошенники, и за счет чего их удалось вычислить, страховая компания не сообщает.