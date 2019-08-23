Муляжи послужат в качестве замены для дорожных камер

Минтранс усиленно занимается разработкой новых методических предписаний для хозяев дорожных трасс. Теперь в их обязательства входит замена камер фото и видеофиксации на специальные муляжи. Однако основным условием является то, чтобы в том месте, где установили псевдо камеру, число правонарушений снизилось на 80%. Тогда-то фиксирующие устройства и будут заменять муляжами, а действительный комплекс отправят в более «преступное» место.

Хитроумный муляж. Следует упомянуть, что в Минтрансе решили подвергнуть установке не обычный муляж, а с оборудованным имитатором импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветкой. Такую поддельную камеру радар-детектор идентифицирует как настоящую. Таким образом на территории установки муляжа не увеличивается количество правонарушений скоростного режима.

Чрезмерная шумность из-за фиксирующих камер. Камеры фиксации правонарушений являются довольно злободневной темой, вызывающей различные мнения по этому поводу. Её активно обсуждают на совещаниях проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В процессе обсуждения Минтранс продемонстрировал своё предложение, которое одобрили и планируют запустить уже этой осенью, по словам «Коммерсанта». Главным посылом для проекта стала эксплуатация фиксирующих устройств не в качестве дополнительного способа заработка, а ради соблюдения правопорядка на дорогах.

Следует напомнить, что недавно сотрудники ГИБДД обнаружили области, где устанавливают стационарные и мобильные комплексы с целью предупреждения автомобилистов, в результате чего, те знают о камерах и стараются соблюдать ПДД.

Представители ведомства подвели итоги и сообщили, что в общей сложности на территории России находится около 12 тысяч стационарных фиксаторов и свыше 4 тысяч перемещаемых комплексов. Первое полугодие охарактеризовалось тем, что было выписано 52 миллиона штрафов, сумма которых составляет 35 миллиардов рублей. Хоть большинство водителей не приветствует такой метод сохранения порядка на дорогах, однако с помощью камер было предотвращено более 1,3 тысячи ДТП на опасных участках.

Итог. По средствам установки муляжей можно будет направить все настоящие камеры фото и видеофиксации в те районы, где больше всего есть вероятность происшествия аварии. К тому же так водители смогут быть более бдительными во время вождения.