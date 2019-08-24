Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч?

Иногда бывает так, что нужно ездить по бездорожью, но бюджетно — денег на приобретение автомобиль имеется немного. Можно купить УАЗ , а можно предпочесть старого «японца». Не каждый автомобилист способен позволить себе дорогой внедорожник, а многим он и вовсе не нужен. Они лишь хотят понять — стоит ли обратить внимание на отнюдь не молодой рамный автомобиль японского производства. Такой, например, как маленький, но крепкий Suzuki Grand Vitara , отлично подходящий для охотников, рыболовов и любителей внедорожного туризма. YouTube-канал «Клубный сервис» рассказывает об особенностях эксплуатации такой довольно интересной машины, купленной за 300 тысяч рублей. Видео: Клубный сервис