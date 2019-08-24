Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч? 

Авторамблер 9 часов назад
Фото: Авторамблер
Иногда бывает так, что нужно ездить по бездорожью, но бюджетно — денег на приобретение автомобиль имеется немного. Можно купить УАЗ, а можно предпочесть старого «японца».
Не каждый автомобилист способен позволить себе дорогой внедорожник, а многим он и вовсе не нужен. Они лишь хотят понять — стоит ли обратить внимание на отнюдь не молодой рамный автомобиль японского производства. Такой, например, как маленький, но крепкий Suzuki Grand Vitara, отлично подходящий для охотников, рыболовов и любителей внедорожного туризма.
YouTube-канал «Клубный сервис» рассказывает об особенностях эксплуатации такой довольно интересной машины, купленной за 300 тысяч рублей.
Видео: Клубный сервис
Авторамблер: последние новости
Автомеханик рассказал о тайных способах снизить расход топлива Итальянский ЛуАЗ продали за астрономическую сумму Отмена штрафов ГИБДД, подробности о новом RAV4 и другие события недели
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Suzuki Grand Vitara , Suzuki , УАЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера1
Тюнеры украсили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае
Машины с детьми станут проверять чаще5
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение