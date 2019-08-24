Как владельцам двух авто получить деньги от страховой

Издание «АвтоВзгляд» рассказало , сможет ли получить выплату от страховой компании водитель, врезавшийся на одном своем автомобиле в другой свой же автомобиль.

Страховой брокер Иван Феоктистов рассказал изданию, что при наличии надежной доказательной базы (фото, записи с видеорегистратора, протокол инспектора ГИБДД ) страховщиков удастся убедить, что авария произошла неумышленно. В таком случае в выплате водителю компания отказать не должна.

«Правда, теоретически. А вот на практике страховщики неохотно идут на это, всячески тормозя и оспаривая процесс», — отметил он.

«Если вы врезаетесь на своем автомобиле в другой, принадлежащий вам же, автомобиль, независимо от того, ехал он или стоял, то страховая компания после рассмотрения дела, оплатит ремонт», — заверили страховщики.

В компании отметили, что в таком случае на водителя, как на виновника ДТП, будет распространяться повышающий коэффициент при следующем страховании.

Однако другой неназванный брокер заявил «АвтоВзгляду», что в подобных ситуациях владельца машины ждет «железный отказ» от страховой.

По данным издания, такие случаи будут регулироваться статьей 413 Гражданского кодекса РФ (прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице). В ней сказано, что обязательство прекращается, когда должник и кредитор совпадают в одном лице, «если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства».

«Если простым доходчивым языком, то ни одна страховая компания, если, конечно, там сидят не полные профаны или ваши родственники, ничего и никому не выплатит!» — утверждает издание.

«АвтоВзгляд» отмечает, что другой ситуация была бы в случаях с КАСКО, но такая страховка для двух автомобилей обходится недешево.