На какие дорожные знаки не обращают внимания водители?

Водители обычно игнорируют знаки, регулирующие движение по полосам, предупреждающие о неровной дороге или диких животных. При этом осознание важности информации, содержащейся на них, приходит иногда лишь после аварии, пишет портал «АвтоВзгляд»

По данным издания, знаками, наиболее часто подвергающимися игнорированию со стороны водителей, являются те, что указывают направление движения по полосам.

Будто не существуют для водителей и предупреждающие знаки, например — «Неровная дорога» или «Извилистая дорог». Однако игнорирование подобных предупреждений может привести к серьезной аварии, если водитель не снизит скорость, напоминает портал.

«Проблемным» знаком для водителей, по мнению издании, является и знак — «Дикие животные».

«Только сбив лося или кабана, решившего перебежать дорогу, [автолюбители] выясняют для себя много нового — узнавая, например, что при наличии такого знака в паре километров позади виновным в ДТП признают их», — подчеркивается в статье.

Важным знаком, который игнорируется участниками движения, является и «Уклон дороги», отмечает портал. При этом, если знак установлен, значит уклон официально существует и на нем действуют соответствующие ситуации положения ПДД. Если такого знака нет, то и разъезд должен происходить на тех же принципах, что и в чистом поле, на идеально ровной поверхности.