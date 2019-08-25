Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На какие дорожные знаки не обращают внимания водители? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Водители обычно игнорируют знаки, регулирующие движение по полосам, предупреждающие о неровной дороге или диких животных. При этом осознание важности информации, содержащейся на них, приходит иногда лишь после аварии, пишет портал «АвтоВзгляд».
По данным издания, знаками, наиболее часто подвергающимися игнорированию со стороны водителей, являются те, что указывают направление движения по полосам.
Будто не существуют для водителей и предупреждающие знаки, например — «Неровная дорога» или «Извилистая дорог». Однако игнорирование подобных предупреждений может привести к серьезной аварии, если водитель не снизит скорость, напоминает портал.
«Проблемным» знаком для водителей, по мнению издании, является и знак — «Дикие животные».
«Только сбив лося или кабана, решившего перебежать дорогу, [автолюбители] выясняют для себя много нового — узнавая, например, что при наличии такого знака в паре километров позади виновным в ДТП признают их», — подчеркивается в статье.
Важным знаком, который игнорируется участниками движения, является и «Уклон дороги», отмечает портал. При этом, если знак установлен, значит уклон официально существует и на нем действуют соответствующие ситуации положения ПДД. Если такого знака нет, то и разъезд должен происходить на тех же принципах, что и в чистом поле, на идеально ровной поверхности.
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом5
Названа опасность застрявших в протекторе шины камней1
В Чувашии в ДТП погибли пять человек2
Два человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера3
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение