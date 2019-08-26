Geely Atlas. Что нового?

Еще не так давно термосы китайского производства служили семьям СССР на протяжении не одного десятилетия.

Сейчас же повсеместно встречается электроника, выпущенная в КНР. Несмотря на это, изделия с отметкой «Сделано в Китае» и по сей день вызывают подозрение у среднестатистического покупателя из России, и автомобильная промышленность не исключение.

Тем не менее спрос на модель Geely Atlas не только не уменьшается, но и продолжает расти.

Первое появление. Как только данная модель впервые вышла на российский автомобильный рынок, первые отзывы журналистов и покупателей были достаточно положительными, что было совсем нехарактерно для продукции из Китая. Машину нередко сравнивали c Volvo . Скептически же настроенные автолюбители не верили, что за такое короткое время кроссовер смог завоевать ведущие позиции по продажам среди всех автомобилей марки, а через 7 месяцев уверенно получил звание наиболее популярного автомобиля на территории нашей страны. На протяжении периода с января по июль на российском рынке было продано порядка 4 тысяч единиц.

Технические характеристики. Ни для кого не секрет, что на автомобилях китайского производства довольно редко встречается установка системы полного привода. В случае с данной маркой это было исправлено и ее фанаты получили возможность выбирать желаемую комплектацию.

Поначалу линейка силовых установок была ограничена исключительно двумя моторами, работающими на бензине. Их объем составлял от 2 до 2,4 литров, а мощность — 139 и 149 л.с. соответственно. В комплекте с ними, также на выбор, предоставлялись две коробки передач — механическая и автоматическая на 6 скоростей. В начале года произошло появление в линейке силовых установок еще одного усиленного мотора, которым стал турбированный дизель, объемом 1,8 литра и мощностью 184 л.с., которым стали оборудовать ТОП-версии данной модели.

И совершенно недавно машина стала еще умнее, так как была оборудована системой «Яндекс. Авто», которая теперь входит в систему мультимедиа.

Мультимедийные новинки. По результатам проведенного обновления, автомобилю было выполнено расширение мультимедийной системы и функций бортового компьютера, причем подключение к смартфону теперь не требуется. В число ее оборудования входят SIM от По результатам проведенного обновления, автомобилю было выполнено расширение мультимедийной системы и функций бортового компьютера, причем подключение к смартфону теперь не требуется. В число ее оборудования входят SIM от МТС с возможностью подключения к интернету стандарта 4G. Приобретая автомобиль, его новый хозяин получает в качестве бонуса оплаченный неограниченный трафик на ресурсы от Яндекс , совместно с оплаченными 2 ГБ интернета высокой скорости для использования других сервисов.

Это означает, что водитель и пассажиры теперь имеют возможность управления всеми виртуальными приложениями от Яндекс, с использованием ассистента Алисы. Постоянные пользователи системы уже давно познакомились с этим приятным голосом.

Активация системы производится по фразе «Слушай, Алиса». При понятно сформулированной просьбе, она сможет найти требуемый объект на карте, рассказать детям сказки, включить музыку и сообщить прогноз погоды или даже просто пообщаться. Имеется у нее и чувство юмора, хотя и не всегда проявляемое вовремя. Попытавшись же поговорить с ней на серьезные темы, в ответ можно услышать только цитаты из Википедии.

Итог. Стоимость данного автомобиля, вместе с любящей поговорить подругой, начинается от 1 млн 670 990 рублей, что на 15 тысяч больше чем у стандартной версии. Стоит надеяться, что за такую стоимость у модели имеется большое будущее.