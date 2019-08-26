На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет — обойдется дешевле «Ауруса»

Те, кто по старинке думает, что лучший способ самоутверждения (когда иначе не получается) — это покупка огромного черного внедорожника, безнадежно отстали от жизни. Это уже не катит. А катит бронетехника, в сравнении с которой даже самые большие и статусные внедорожники — просто семечки. Хочешь ощутить себя действительно крутым — купит танк, причем совершенно официально.

Впрочем, помимо тех бедолаг, которым танк может срочно понадобиться для самоутверждения, на такую экзотику найдутся достаточно желающих среди серьезных коллекционеров, истинных любителей военной техники и просто адекватных любителей приключений. Да и, в конце концов, в каждом мужчине до конца жизни, наверное, живет не наигравшийся в "войнушку" мальчишка, и такая игра уж куда лучше реальной войны… Собственно, как раз такие энтузиасты при наличии у них достаточной суммы денег могут сегодня обзавестись настоящим, хоть и демилитаризованным, конечно же, танком или броневиком, и эксперты издания "Военное дело" даже составили топ-3 таких экс-боевых машин.

Так, за сумму всего лишь от 1 100 000 рублей (то есть по цене самого бюджетного кроссовера) можно приобрести БРДМ-2 — бронированную разведывательно-дозорную машину второго поколения, которая серийно производилась в период с 1963 по 1989 годы. БРДМ-2 имеет невысокую (по боевым, а не гражданским меркам, разумеется) защищенность, броня защищает от пуль стрелкового оружия и осколков, ввиду чего машина относительно легкая и одновременно компактна, длина кузова составляет 5750 мм. Главная особенность машины заключается в ее универсальности. Помимо высокой проходимости, БРДМ-2 отличается еще и умением плавать, будучи амфибией. Поставляется с двигателем ГАЗ-41 V8 мощностью 140 л.с. Скорость по шоссе — более 80 км/ч. Спаренная пулеметная установка и боекомплект не прилагаются.

Автовести / БРДМ-2

Несколько дороже, от 1 750 000 рублей обойдется БТР-70 — советский бронетранспортер. В серийное производство началось в 1972 году. Является самым известным "афганским" бронетранспортером. В настоящее время имеет более совершенную версию БТР-80, но и в начальной версии производится и эксплуатируется до сих пор. БТР-70 является также плавающей, с круговым бронированием, восьмиколесной с независимой подвеской (со всеми ведущими колесами) машиной массой 11,5 тонн. Поставляется с двумя двигателями ЗМЗ-4905 мощностью 120 л.с. каждый. Максимальная скорость до 80 км/ч по шоссе и до 9–10 км/ч при передвижении на воде. Спаренная пулеметная установка также демонтирована.

Автовести / БТР-70

Ну и, наконец, легенда отечественной бронетехники, лучший танк всех времен и народов, непревзойденный советский средний танк Т-34, серийное производство началось еще в далеком предвоенном 1940 году. За все время в СССР выпустили более 80 тысяч экземпляров, часть которых дошла и до наших времен. В частности, недавно в Россию вернулись 30 совершенно исправных Т-34, до последнего времени стоявших на вооружении армии Лаоса. Легендарную машину можно приобрести в хорошем состоянии, на ходу, с работающими узлами, и даже с пушкой (недействующей, впрочем), хотя тут уж придется раскошелится и выбирать: старенький Т-34 от 16 700 000 рублей или новенький Aurus Senat S600 за 18 млн Ну, это уж кому что больше нравится и нужнее.