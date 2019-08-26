В России собрали огромный УАЗ «Малыш» с двигателем от Scania

В Сети появились фотографии гибрида УАЗ и ГАЗ-66, оснащенного двигателем от грузовика Scania. На снимки обратил внимание YouTube-канал «ТАРАНТАС НЬЮС».

По данным канала, модернизированный УАЗ получил имя «Малыш» и огромные колеса от сельскохозяйственной техники.

Для управления машиной установили гидроусилитель руля, а в салон добавили сиденья от BMW , оборудованные электроприводом и обогревом.

Преодолевать бездорожье «Малыш» может благодаря системе полного привода и раздаточной коробке с понижающими передачами.