В России собрали огромный УАЗ «Малыш» с двигателем от Scania 

В Сети появились фотографии гибрида УАЗ и ГАЗ-66, оснащенного двигателем от грузовика Scania. На снимки обратил внимание YouTube-канал «ТАРАНТАС НЬЮС».
По данным канала, модернизированный УАЗ получил имя «Малыш» и огромные колеса от сельскохозяйственной техники.
Для управления машиной установили гидроусилитель руля, а в салон добавили сиденья от BMW, оборудованные электроприводом и обогревом.
Преодолевать бездорожье «Малыш» может благодаря системе полного привода и раздаточной коробке с понижающими передачами.
Как уточняется на портале Ladoga-trophy.ru, первая презентация «Малыша» прошла на трофи-рейде «Паплавы-2014». По данным портала, автомобиль был создан в гродненском внедорожном клубе «Беловежские Зубры» специально для прокладки и демонстрации трасс. «Малыш» может вмещать девять человек одновременно.