Японские СМИ показали, каким будет Toyota Land Cruiser 300

Kurdistan Automotive Blog обнародовал фотографии страниц японского издания, на которых запечатлен вероятный преемник легендарного "двухсотого" Land Cruiser.

Не исключено, что внедорожник на рендерных картинках во многом повторяет фактический облик серийного автомобиля. Но установить так ли это или японские СМИ просто решили пофантазировать на тему экстерьера внедорожника, не опираясь на сведения инсайдеров о стилистике, не получится — пока что мешает недостаток информации и языковой барьер. Как бы то ни было, в комментариях нашлось немало противников подобного дизайна и их можно понять. Перед нами не самый красивый SUV, хотя и сохранивший фирменную узнаваемость.

В следующем поколении Land Cruiser, которое будет отмечено индексом 300, произойдут значительные технические перемены. Одной из ключевых станет отказ от двигателя V8 из соображений экологии. Место большого атмосферника займет агрегат V6 объемом 3,5 с двумя турбонагнетателями, известный по Lexus LS 500 и развивающий на представительском седане 422 л.с. и 600 Нм при 1600-4800 об/мин. Фанаты "старой школы" скорее всего будут против подобных новшеств и усложнений конструкций, но нельзя не отметить, что наддувный двигатель заметно моментнее ныне нынешнего V8, выдающего 439 Нм при 3400 об/мин.

Премьера Land Cruiser следующей генерации ожидается в 2021 году.