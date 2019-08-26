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Электронный ПТС: кто выдает и как пользоваться 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
С 1 ноября в России бумажные паспорта транспортных средств заменят электронные. Как пользоваться нововведением, кто имеет право вносить информацию в электронный паспорт и как теперь совершать сделки купли-продажи, разбирался Autonews.
По данным издания, электронный паспорт — это запись в базе данных, которая имеет свой уникальный 15-значный номер и его использование электронного сокращает пакет документов, а также защищает собственника от потери и мошеннических действий. Такой паспорт имеет от 90 до 150 полей, где содержится больше данных о характеристиках и комплектации машины, чем в бумажном.
«В процессе эксплуатации запись будут пополнять данные о собственниках, страховках, обслуживании, наличии ограничений, участии в ДТП, и эту информацию невозможно будет удалить», — отмечается в статье.
При этом принципиальных отличий при постановке на учет машины с ЭПТС нет. При покупке нового автомобиля нужно получить у дилера договор купли-продажи, в котором будет прописан номер ЭПТС. Такой договор позволяет оформить полис ОСАГО, а все данные на машину страховщик получит через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия. В ГИБДД информацию о машине инспектор получит по VIN-номеру или номеру электронного паспорта. После регистрации машины собственнику выдадут СТС, в котором вместо номера ПТС будет вписан ЭПТС.
«Информация в электронный паспорт вносится методом пополнения и не может корректироваться. Первичные данные вносит изготовитель или импортер. Дилер вносит данные о собственнике, ГИБДД — о регистрационном учете и выданных номерных знаках. В дальнейшем пополнять сведения будут операторы техосмотра, страховщики и сервисные станции», — поясняет издание.
В ЭПТС также будут отражаться данные о том, находится ли машина в кредите. Изменить или удалить их невозможно, а отказ предоставить покупателю доступ к сведениям в любом случае должен быть основанием для отмены сделки. Точно так же электронный паспорт будет отображать информацию о том, что автомобиль куплен в лизинг, работал в такси или участвовал в ДТП.
Для того, чтобы переоформить автомобиль на другого человека, собственник машины должен изменить запись о владельце в ЭПТС. Это можно сделать при наличии электронной подписи у действующего собственника, с помощью идентификации владельца через портал госуслуг, а также при личном визите в местный центр госуслуг или МФЦ.
Стоимость оформления ЭПТС составляет 600 рублей. Переоформление машины, то есть смена собственника, происходит мгновенно и исключает получение чужих штрафов за проданный автомобиль, утверждает издание.
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Бортжурнал , ГИБДД
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