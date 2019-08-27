Помогают ли желтые очки при езде в темноте

Бытует мнение о том, что очки с линзами яркого и позитивного цвета, напоминающие те, что были у главного героя фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" — настоящие друзья водителя, особенно темной ночью. Так ли это и чем они так хороши?

Адекватно светящая головная оптика — залог безопасности езды по ночным дорогам. Но даже если вы счастливый обладатель автомобиля, оснащенного интеллектуальной матричной оптикой наподобие той, что ставит на свои творения Audi , или лазерно-люминофорными "дальнобойными" фарами, которые запросто можно использовать в качестве оружия против вампиров, могут быть проблемы. Речь об ослеплении фарами встречных машин, что само по себе опасно. Водитель может на мгновения потерять контроль за дорожной обстановкой. А ведь иногда все дело решают считанные секунды?…

В первую очередь от ослепления и должны защитить желтые очки. Оговоримся сразу, нам приходилось слышать полярные мнения об их эффективности от пользователей. Кто-то высказывается скептически, другие довольны. "Не знаю, как ночью, но в пасмурную погоду — отличная штука. И в особенности зимой, на снегоходе, когда все неровности дороги сливаются в одну белую размытую для глаза простыню. В общем, мне нравится", — делится один из попробовавших желтые очки. А еще их рекомендуют некоторые специализированные центры оптики, правда, речь идет не об ослеплении. Очки увеличивают контрастность путем отфильтровывания фонового синего нескофусированного цвета, позволяя улучшить видимость в пасмурную погоду.

Тем не менее, еще в 1997 году Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission) США наложила запрет на рекламные акции подобных "устройств", поскольку их польза не подтверждалась научными исследованиями. Скорее наоборот. Например, в шестидесятые годы европейские офтальмологи отмечали снижение остроты зрения из-за желтых линз, а в начале следующего десятилетия их австралийские коллеги "обвиняли" очки в повышении порога контрастности, ведущему к ухудшению зрения.

Одно из последних изысканий проводилось специализированным центром Massachusetts Eye and Ear, протестировавшим 22 человека на автомобильных симуляторах с моделированием разных условий. И подтверждения того, что ношение снижает риск ослепления, улучшая зрение ночью, вновь не были найдены. Также отмечено, что желтые линзы не позволяют заранее увидеть в темноте пешехода. "Людям важно помнить следующее. Ношение очков с желтыми линзами способно создать ощущение более острого восприятия окружающего мира, но наше исследование говорит о том, что лучше рассчитывать на собственное зрение. Водители думают, что видят лучше и менее внимательны, а потому могут превышать скоростной режим или совершать опасные маневры", — комментируют специалисты. А у вас есть опыт ношения очков с желтыми линзами? Каков эффект и впечатления? Делитесь в комментариях!