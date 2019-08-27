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Новый Land Rover Defender рассекречен 

Авторамблер + ещё 2 6 часов назад
Фото: shedlocktwothousand / Instagram
Внедорожник следующего поколения заснят во время съемок очередной части фильма о британском шпионе, в которой он также принимает участие. Номера Defender похожи на российские.
Премьера свежего Defender состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте, но чем ближе к выставке, тем меньше интриги. Мы уже видели прототип новинки в обтягивающем "камуфляже", позволяющим оценит очертания, формы и пропорции кузова. Теперь автомобиль сфотографирован без какой-либо маскировки. И нам он кажется весьма симпатичным.
Напомним, что внедорожник будет доступен в пятидверной модификации 110, трехдверном формате с традиционным индексом 90 и восьмиместной версии 130. В гамму силовых агрегатов войдут три бензиновых и три дизельных агрегата. Все они будут работать в паре с автоматической коробкой передач. Базовый Defender вооружится мотором P300 объемом 2 литра, а старшие исполнения — трехлитровой "шестеркой" P400 с крутящим моментом 550 Нм. Ожидается также гибрид P400 PHEV с 2,0-литровой "турбочетверкой".
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Бортжурнал , Land Rover Defender , Rover , Land Rover
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