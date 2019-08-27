Россияне начали скупать обманки ремней безопасности

"Обманки" для электроники авто, которые блокируют звуковой сигнал о непристегнутом ремне, набирают популярность среди автовладельцев России. Так, по данным сайта с объявлениями "Авито", за год интерес к таким девайсам подскочил в 3,5 раза.

Следуя за спросом, производители стали собирать в два раза больше заглушек, и при этом не забыли взвинтить цены на 31% за год. Сейчас цена устройства составляет в среднем 463 рубля. Рост цены не отпугивает потенциальных покупателей: "Авито" фиксирует постоянное увеличение количества запросов по словосочетанию "заглушка для ремней безопасности" на сайте.

Наибольшей популярностью устройства пользуются в южных регионах страны и на Урале. Около 60% интереса к заглушкам-замкам пришлось на Краснодар, на жителей которого пришлось 22% от общего количества запросов. На втором месте — Красноярск с 14% запросов. Далее следуют Ростов-на-Дону и Челябинск с одинаковым результатом в 11%. Меньше всего заглушки интересуют автомобилистов из Тюмени и Тольятти: там доля запросов не превысила 3% и 2% соответственно.

Растущие продажи устройств несложно объяснить: заглушка стоит недорого и блокирует раздражающий звук. Но использование небольшого устройства может обернуться большой трагедией. Непристегнутый водитель имеет куда больше шансов удариться о руль при столкновении, а раскрывшаяся подушка безопасности в таком случае может и вовсе привести к летальному исходу.