Как научить автоматическую коробку экономить топливо

Те автолюбители, которые ездят на машинах с автоматической коробкой более ранних версий, знают, что последняя своей работой может увеличить расход топлива. Поэтому автомобилистам приходится искать решение по части экономии.

В современных коробках-автоматах используется многодисковое сцепление. Это положительным образом отражается на расходе топлива. Но как быть владельцам более старших версий авто?

Если ваш автомобиль оснащен системой выбора режимов езды, то лучше всего установить регулятор в положение "Эко".

Если в вашей модели такой возможности нет, то следует обратить внимание на показания тахометра. В частности, бывалые автомобилисты рекомендуют выбирать режим езды, когда тахометр показывает не более 2 000 об/мин.

Неплохая экономия получается, если в потоке движения попасть на "зеленую волну". Тогда не придется тормозить и ускоряться, что позволит мотору расходовать топливо более экономно.