Mercedes рассекретил новый GLE Coupe

В новой генерации главного конкурента BMW X6 мерседесовцы провели работу над ошибками. Модель прошлого поколения отличалась спорной оригинальностью — кузов у нее был во многом «свой». Ее преемник старается максимально походить на стандартный паркетник GLE за исключением необходимых изменений — увеличенному наклону передних стоек, заниженной крыше, ниспадающей к корме.

Как минимум на фотографиях Mercedes-Benz выглядит куда гармоничнее предшественника. Впрочем, ставить знак равенства между ним и GLE стоит — у Coupe колесная база равна 2935 мм (на 20 мм больше, чем прежде) в угоду более драйверским ездовым свойствам, в то время как у «просто» кроссовера между осями 2995 мм (на 80 мм больше).

Кросс-купе нового поколения выросло в длину на 39 мм, до 4939 мм, а в ширину — на 7 мм, до 2010 мм. Вместе с габаритами вырос объем салона и багажника — до 1790 л (при сложенных спинках сидений), что 70 л больше, чем у дореформенного GLE Coupe. А еще стал шире выбор колес — с новинкой предложат диски диаметром от 19 до 22 дюймов. Предыдущая версия оснащалась 20-дюймовыми колесными дисками.

Интерьер практически копирует недра стандартного GLE, что ожидаемо, равно как и несколько более богатое оснащение — уже в базовой комплектации есть спортивные кресла и обивка передней панели искусственной кожей.

Пока что кросс-купе заявлено с тремя двигателями. Модификация GLE 350 d вооружена 2,9-литровым дизелем OM656 с двумя турбонагнетателями (272 л.с. и 600 Нм). У GLE 400 d этот же агрегат выдает 330 л.с. и 700 Нм. Коробка передач девятиступенчатая автоматическая.

С дебютом спортивной версии мерседесовцы тянуть не стали, правда, пока что представлен «всего лишь» Mercedes-AMG GLE 53 Coupe 4Matic с мотором V6 M256 объемом 3,0 л (435 л.с. и 520 Нм при 1800 об/мин). Его особенность в электрическом нагнетателе, ассистирующем системе турбонаддува и нивелирующим нехватку тяги на низких оборотах. А еще такой паркетник оснащен гибридной «надстройкой» EQ Boost (22 л.с. и 250 Нм), которая помогает в первые мгновения при ускорении и является частью системы старт-стоп. Мощный GLE Coupe разменивает сотню за 5,3 с и выжимает до 250 км/ч.

Разнообразие вариантов подвески — как у GLE. В базе пружины, за доплату — пневматические элементы Airmatic или система E-Active Body Control с 48-вольтовой сетью и индивидуальным управлением каждым колесом.

Публичный показ GLE Coupe состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. В России новинка может появиться уже в первом квартале 2020 года.