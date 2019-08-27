Датчик, который необходимо хранить в багажнике в качестве запасного

Зачастую не технические проблемы являются причиной поломок большинства автомобильных двигателей, а неисправность в электрической части машины. Выходу из строя в основном подвержены датчики, необходимые для нормальной езды на автомобиле. Чтобы избежать подобную ситуацию, следует всегда возить с собой датчик для инжекторных двигателей.

Какие датчики существуют? К числу самых главных из существующих относится датчик коленчатого вала, температуры, расхода воздуха, лямба-зонд, дроссельной заслонки, давления масла, детонации, угла поворота распределительного вала, а также датчик, контролирующий уровень топлива.

Проблемы во время ремонта. Даже несмотря на простоту современных отечественных двигателей, большинство из них все равно оборудованы множеством электронных систем. Для выявления неисправностей в моторе придется вооружиться диагностическим оборудованием, которое понадобится при ремонте. Выявление проблемы можно осуществить только после проведения должного сканирования блока управления с целью обнаружения каких-либо ошибок. Если этого не сделать, то остается только догадываться о причинах поломки.

Однако если неисправность возникла во время длительного путешествия, то раздобыть диагностический сканер будет крайне затруднительно, а порой даже невозможно. Зачастую ломаются одни и те же запчасти, поэтому стоит возить с собой именно тот запасной датчик, из-за которого водитель чаще всего оказывается в затруднительном положении.

Какой датчик следует хранить в багажнике в первую очередь? Каждая марка склонна к своим любимым «заболеваниям». К примеру, в отечественных автомобилях поломка часто возникает в датчике положения коленчатого вала и происходит этой крайне неожиданно. Что касается внешних проявлений, то они выражены пропажей искры, а также заглохшим двигателем, которому даже стартер не в силах помочь запуститься. Порой мотор заводится, но ненадолго. Все это констатирует тот факт, что датчик коленвала больше не пригоден для работы, но при этом без него машина просто будет стоять на месте.

Замена датчика не должна вызвать каких-либо серьезных проблем, да и плата за ремонт не кусается.