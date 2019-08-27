ТОП-6 ультрароскошных седанов вместо Aurus Senat «как у Путина»

18 000 000 рублей — в такую, неслабую даже по меркам "большого люкса" сумму компания Aurus Motors оценила базовый "короткий" седан Senat S600. И это только самое начало! Дальше придется доплачивать за раздельные задние кресла, индивидуальную обивку, мини-бар и многое другое, так что цена живых машин — а их будущие владельцы, наверняка, не захотят "базу" — будет повыше. Уж не говоря о защищенных бронированных версиях, выпускаемых по спецзаказу.

Под маркой Aurus появился очень крутой вертолет!

Силовая установка столь же монументальна, сколь и сам "Аурус": под капотом "бурлит" 4,4-литровый гибридный двигатель V8 с отдачей 598 л.с. и 800 Нм. Длина "Сената" достигает 5 630 мм, ширина — больше 2 метров, а колесная база растянулась до 3 300 мм. Огромный лайнер! В Aurus Motors обещают, что российский лакшери-седан будет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6 секунд, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

К ценнику в 18 млн рублей можно относиться по-разному. Но стоит помнить, что семейство автомобилей Aurus Senat — проект не столько про коммерцию, сколько про имидж и статус. А лучшую в мире рекламу для "Ауруса" уже сделал президент РФ Владимир Путин , который активно использует новый лимузин с весны прошлого года. Многие теперь хотят такой же. Но не многие смогут купить, поскольку сейчас Aurus мелкосерийно выпускается лишь для государственных нужд. И лишь в 2020 году партия из 200 машин попадет в руки к первым частным клиентам. Остальным придется ждать еще дольше.

А стоит ли вообще ждать? Ведь в России есть целый сегмент "ультралакшери" — и автомобили в нем имеют высочайшую репутацию, которая зарабатывалась десятилетиями. Давайте посмотрим, что можно купить вместо седана "как у Путина" прямо сейчас!

1 9 560 000 — 15 010 000 рублей

Mercedes-Maybach

Майбах " — это самый популярный люкс-седан в России и наиболее очевидный конкурент "Аурусу". А еще, как ни странно, прекрасный способ сэкономить, ведь за цену базового Senat мы получаем топовый Mercedes-Maybach S 650 с 6-литровым двигателем V12 мощностью 630 л.с.

Стоит такой лимузин "всего" от 15 010 000 рублей. И еще останется 3 миллиона на самые изысканные и невероятные опции. Не говоря уже о том, что за 9,5 млн рублей можно купить версию S 450 мощностью 367 л.с., и даже она будет быстрее "Ауруса" — всего 5,8 сек до 100 км/ч. Одним словом, настоящая немецкая классика.

2 21 419 000 — 25 335 000 рублей

По своей архитектурной монументальности британский Bentley Mulsanne не просто не уступает, а, пожалуй, и превосходит российский Aurus. Хотя концептуально и стилистически обе модели предельно близки между собой. Разве что Bentley в базе подороже.

"Мульсан" порадует своего обладателя прецизионными по качеству материалами отделки и выбором версий — здесь и стандартный Mulsanne с 6,8-литровым V8 на 512 л.с., и версия Speed — на 537 л.с., а на вершине гаммы — без пяти минут лимузин Mulsanne EWB с увеличенной колесной базой. А еще Bentley регулярно радует поклонников разными лимитированными спецверсиями.

3 11 900 000 — 14 200 000 рублей

Заполучить Bentley можно и подешевле, если обратить внимание на чуть-чуть более "простой" (и более старый) Flying Spur. Тем более что в арсенале "Шпоры" помимо классного V8-турбо есть могучий W12 объемом 6,0 л и мощностью аж 625 л.с. за 14 200 000 рублей — для любителей всего покруче и пожирнее.

Кстати, уже в сентябре-2019 в России презентуют Flying Spur нового поколения — еще более технологичный, быстрый и роскошный. Так что есть два варианта — купить уходящий со скидками или дождаться новый. Оба — беспроигрышные.

4 от 36 500 000 рублей

"Фантом" не требует представления — это просто самый аристократичный, оглушительно роскошный и наиболее дорогой представительский седан в мире. И "автомобильное" ценообразование на него не распространяется, поскольку Rolls-Royce (V12, 6,75 л, 460 л.с.) живет в своем мире — с базовой от 36 500 000 рублей и до бесконечности. Удлиненный "Фантом" — еще на 10 млн дороже.

Ходят слухи, что "базовых" Phantom не бывает. По желанию клиента художники превратят интерьер в произведение искусства. Нет таких прихотей, которые заводские мастера не смогли бы исполнить. В конце концов, если вы внимательно посмотрите на "Аурус", то у вас не возникнет сомнений, какой именно моделью вдохновлялись российские дизайнеры.

5 от 24 950 000 рублей

Как и в случае с "Бентли", у марки Rolls-Royce тоже есть более доступный и компактный вариант — это Ghost. С российским Aurus Senat легко сопоставляется версия Ghost EWB с растянутой базой и длиной кузова почти 5,6 м.

В основе "Призрака" лежит платформа BMW 7 Серии, так что седан должен быть интересен не только в режиме круиза, но и сравнительно динамичного вождения. Двигатель 6,6 л здесь развивает 570 л.с. и позволяет 2,5-тонному седану выстреливать до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. В Россию, кстати, уже едет обновленный Ghost по цене 24 950 000 рублей.

6 6 860 000 рублей

Genesis G90L

Вы спросите, что этот "кореец" делает в компании Aurus, Rolls-Royce и Bentley? И почему нет флагманов Audi и BMW? Все очень просто и логично. Во-первых, А8 и 7 Серия для нашей ультралюксовой подборки — слишком "обычные". Во-вторых, Genesis G90 — одна из тех редких моделей, которая наряду с "Майбахом" представляет из себя фактически лимузин.

Наконец, не настолько "Дженезис" хуже "Ауруса" в отделке интерьера (а местами — лучше) и в плане оснащения, насколько дешевле. Длина кузова — почти 5,5 м, под капотом — атмосферный V8 5,0 л на 413 л.с.. Да, "Дженезису" для полного счастья не хватает важных опций вроде панорамной крыши или массажа кресел, но ведь и цена на фоне других — подарок: 6 860 000 рублей.