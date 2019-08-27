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Супероружие уже здесь: как ловит водителей камера «Автодория» 

Авторамблер 16 часов назад
Фото: Авторамблер
Это название следует запомнить, как оголтелым нарушителям, так и законопослушным водителям. Первым "Автодория" определенно попортит нервы, да и вторым расслабляться не стоит…
Особо жесткие законодательные новшества иногда обкатывают на жителях Татарстана. Вот и с "Автодорией" им "повезло" — на сайте госзакупок появилась информация о том, что производитель комплекса фиксации нарушений победила в тендере и возьмет на себя беспрерывный контроль за движением на пяти дорогах республики. Система, которая обойдется в 83 млн рублей, накроет трассы Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск —Альметьевск и Сорочьи Горы — Шали. При этом, впервые она заработала в конце прошлого месяца на трех автодорогах в Татарстане, на федеральных трассах Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.
Казалось бы, очередная камера. Но нет, "Автодория" отличается от других всевидящих "глаз", коих на дорогах крупных российских городов стало избыточно много. Система способна отслеживать среднюю скорость на участках протяженностью от 500 до 10 000 метров. Таким образом, она борется с нарушителями, которые притормаживают лишь в непосредственной близости от "традиционных" камер, а затем летят дальше. "Автодория" включает в себя регистраторы, образующие зону контроля — они фиксируют номерной знак транспортного средства, его место расположения и время проезда. Данные передаются в единый вычислительный центр, где выводится средняя скорость на контролируемом участке.
Если водитель превысил, то система сама оформляет штрафную квитанцию и оставляет под ней электронно-цифровую подпись, имеющую юридическую силу. То есть, это полностью автономный комплекс, самостоятельно принимающий решения. Хорошо хоть он не летает и не стреляет…
Предвосхищая вопросы о штрафах из-за неточности "Автодории", отметим особенность ее работы. Система не использует радиолокационные, лазерные или электромагнитные лучи, а потому отличается высокой точностью.
Комплекс наделен и другими полномочиями — массивные камеры-"коробки" на фонарных столбах, имеющие видеоприборы с обеих сторон, смогут фиксировать непристегнутые ремни безопасности, невключенные фары ближнего света и другие "грехи", а также будут использовать в розыскных мероприятиях.
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Бортжурнал
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