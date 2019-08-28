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«Чем выше горы, тем ниже Приоры»: в Интернете рассказали, зачем занижают «Лады» 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
АВТОВАЗ в последнее время стал производить качественные модели автомобилей, которые быстро обретают популярность, благодаря низкой стоимости в автосалонах, а также небольшой стоимости деталей и технического обслуживания.
Таким образом, у российских водителей стал популярным автомобиль LADA Priora, который стал предметом недоумений в социальных сетях, из-за распространённого тюнинга заниженной подвески.
Некоторые сдержанные в выражениях пользователи сделали предположение, что такие популярные изменения вызваны желанием водителей сделать свой автомобиль стильным, необычным и неповторимым на фоне остальных моделей машин.
Также, много пользователей называют такие изменения полной безвкусицей и заявляют о том, что заниженная подвеска не позволит беспрепятственно ездить по отечественным дорогам.
Но более агрессивные комментаторы, начали активно использовать насмешливые фразы с подтекстом: «Чем выше горы, тем ниже приоры», «стачивать и увозить асфальт», «пузотеры» и т.п.
Некоторые выражения были придуманы неслучайно, ведь занижение LADA Priora пошло из маленьких городов и в основной массе на Кавказе.
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Бортжурнал , Lada , Lada Priora , Автоваз
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