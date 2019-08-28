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Появились фото таинственного Ford со съемными дверями 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Судя по патентным изображениям, в модельном ряду Ford появится внедорожник, отлично подходящий на роль пляжного стиляги.
Олдскульные автомобили живут и побеждают, несмотря на тренды. Например, Jeep Wrangler оказался непотопляемым, а компания Ford готовит внедорожник с историческим именем Bronco, созданный по заветам «старой школы». Уже скоро мы увидим машину с нарочито рублено-квадратной внешностью в стиле Bronco минувших десятилетий, которые получат складной верх и даже съемные двери. На эту особенность указывают патентные изображения, опубликованные в интернете. Ранее, напомним, стало известно о возможной установке на внедророжник сдвижной крыши, позволяющей организовать что-то наподобие тента — любители активного отдыха оценят.
Новый Bronco построят на рамном шасси от среднеразмерного пикапа Ranger. Автомобиль будет в достаточной степени бескомпромиссным — получит балки мостов и наверняка полный привод с понижающей передачей. Тип схемы пока неизвестен, но не стоит удивляться, если выбор фордовцев пал на олдскульный полный привод типа парт-тайм с жестким бездифференциальным подключением передней оси.
Запуск внедорожника ожидается в конце 2020 года.
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Бортжурнал , Jeep , Jeep Wrangler , Ford
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