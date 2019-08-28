Светодиоды или ксеноновый свет: что выбрать?

Галогеновые лампочки долго считались классикой, но когда появились ксеноновые осветительные изделия ситуация резко поменялась. Ксенон стал суперпопулярным и использовался повсеместно: для украшения, тюнинга, «понтов».

Высокая стоимость товара и даже штрафы от ГИБДД не останавливали любителей новизны. Производители активно применяли этот материал, следуя моде. Но сегодня рынок заполонило уже новое изделие — светодиоды. Каждый вариант по-своему интересен и цене. Так что же выбрать для любимого автомобиля?

малая скорость накаливания, благодаря чему этими осветительными приборами невозможно посигналить на дороге;

излучение ультрафиолета способствует стремительному разрушению линз фар, после чего их приходится менять. Ксенон достаточно дорогой, но выглядит красиво. Минусы у такого выбора известны:

Светодиоды же отличаются доступностью в плане цены, хотя они недешевые, отсутствием инертности, минимальным разрушающим воздействием на фары. Минус такого выбора: ощутимая стоимость замены в случае перегорания.

Что выбрать — решать вам. Но по мнению экспертов, светодиоды уже вышли вперед по сравнению с другими вариантами.