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Светодиоды или ксеноновый свет: что выбрать? 

Car-Mania 5 часов назад
Фото: Car-Mania
Галогеновые лампочки долго считались классикой, но когда появились ксеноновые осветительные изделия ситуация резко поменялась. Ксенон стал суперпопулярным и использовался повсеместно: для украшения, тюнинга, «понтов».
Высокая стоимость товара и даже штрафы от ГИБДД не останавливали любителей новизны. Производители активно применяли этот материал, следуя моде. Но сегодня рынок заполонило уже новое изделие — светодиоды. Каждый вариант по-своему интересен и цене. Так что же выбрать для любимого автомобиля?
Ксенон достаточно дорогой, но выглядит красиво. Минусы у такого выбора известны:
  • малая скорость накаливания, благодаря чему этими осветительными приборами невозможно посигналить на дороге;
  • излучение ультрафиолета способствует стремительному разрушению линз фар, после чего их приходится менять.
Светодиоды же отличаются доступностью в плане цены, хотя они недешевые, отсутствием инертности, минимальным разрушающим воздействием на фары. Минус такого выбора: ощутимая стоимость замены в случае перегорания.
Что выбрать — решать вам. Но по мнению экспертов, светодиоды уже вышли вперед по сравнению с другими вариантами.
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Бортжурнал , ГИБДД
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